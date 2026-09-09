Los maquinistas piden reducir la velocidad en los trenes Avril de Talgo, pero Renfe no ve necesidades técnicas para la medida

El sindicato de maquinistas Semaf (Sindicato español de maquinistas y ayudantes Ferroviarios) ha reclamado a la operadora pública Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes, que reduzca la velocidad máxima de los trenes de la serie S106 de Talgo conocido como Avril (siglas de alta velocidad rueda independiente ligero) para evitar la degradación de los bogies (las estructuras con ruedas y ejes de los trenes) y garantizar la seguridad. Una medida solicitada después de que los maquinistas de la línea València-Madrid hayan decidido reducir la velocidad de los trenes en esta línea hasta los 200 km/h, al comprobar que las condiciones de confortabilidad mejoran en esta línea construida para alcanza los 300 km/h. La decisión adoptada por los maquinistas, adelantada por la Cadena Ser, ha provocado retrasos de 15 a veinte minutos en trenes de la línea València-Madrid. Según confirman fuentes oficiales de Renfe, "dos trenes llegaron con 15-20 minutos de retraso el martes".

Tras detectar los problemas con la serie S106 de Talgo, que ya provocó la retirada de convoyes en la línea 050 de Adif Madrid-Barcelona-frontera francesa, desde el sindicato de maquinistas Semaf remitieron escritos a la Inspección de Trabajo, a la Agencia de Seguridad Ferroviaria y a la misma Renfe. El sindicato también reclamaba a la operadora feroviaria una "reducción de la velocidad máxima de estos trenes con el objetivo prioritario de frenar la degradación acelerada y garantizar la integridad física del material". Y también "parametrizar los trenes de esta serie" en el corredor desde València y Alicante a Madrid para "monitorizar su comportamiento de manera análoga a como se realizó en la Línea 050 (Madrid-Barcelona), y compararlo con el comportamiento de otras unidades".

Desde Renfe, que ha mantenido una reunión con representantes del sindicato Semaf señalan las medidas que han adoptado para detectar posibles problemas en los bogies de los trenes de la serie S106 de Talgo, desde que en el verano de 2025 se retiraron los primeros trenes de la línea de Barcelona con el centro de la península. La operadora explica que "los bogies de la serie S106 han sido objeto de un amplio programa de análisis desarrollado junto con Talgo y con expertos especializados. Entre otros trabajos, se han realizado estudios de mecánica de fractura, propagación de grietas y ensayos para medir las tensiones reales soportadas por los vehículos en servicio".

Inspección cada 5.000 km, dos veces por semana

Renfe añade que también ha "intensificado los controles preventivos mediante inspecciones con partículas magnéticas, una técnica que permite detectar posibles discontinuidades en fases muy tempranas. Tras los últimos hallazgos, la frecuencia de las inspecciones se ha duplicado y pasa de realizarse cada 10.000 kilómetros a efectuarse cada 5.000 kilómetros, aproximadamente dos veces por semana".

Tras estos analisis, "las conclusiones obtenidas indican que, incluso en las condiciones de infraestructura más exigentes analizadas, una fisura visible necesitaría recorrer aproximadamente 38.000 kilómetros para alcanzar una dimensión potencialmente peligrosa".

Tras la reunión de hoy con el Semaf, Renfe también defiende en una nota de prensa que "la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ha ratificado la idoneidad de las medidas de vigilancia y control aplicadas por Renfe a los trenes de la serie S106 de ancho fijo (AF) y ha destacado la eficacia de los sistemas implantados para garantizar su circulación segura".

De ahí que la operadora defiende que "a la vista de esta valoración [de la AESF], Renfe reafirma que viajar en los trenes S106 es absolutamente seguro y considera que no existe justificación técnica en estos momentos para establecer una reducción generalizada de su velocidad máxima". Aunque la empresa pública se ha comprometido con el Semaf a "equipar un tren con sensores extensométricos para analizar el efecto de la velocidad y de otros parámetros sobre las tensiones de los bogies y, de este modo, seguir ampliando el conocimiento sobre el ciclo de vida de estos componentes y compartir dichos análisis con total transparencia con el sindicato".

Aunque sí puntualiza que, en el caso de que surja "la más mínima evidencia científica y técnica que apunte a la necesidad de reducir la velocidad, esta será aplicada de manera inmediata". Y añade que "la AESF, organismo responsable de la supervisión de la seguridad del sistema ferroviario español, considera adecuadas las medidas adoptadas por Renfe mientras continúa el proceso de seguimiento de los bogies de ancho fijo y avanza la solución definitiva acordada con Talgo para su sustitución progresiva por bogies de rodadura desplazable".

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No obstante, el dictamen de la AESF apunta a que es Renfe la que considera que sus medidas planteadas son "adecuadas" mientras se sustituyen los bogies de las unidades de la serie S106 de ancho fijo (AF) por líneas de ancho europeo, que está previsto modificar para que sean de ancho variable (europeo e ibérico). Para que puedan dar servicio a la línea a Lisboa, como anunció el ministro de Transportes, Óscar Puente.