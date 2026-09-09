Marciano Gómez crítica al Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco: "La huelga es a la ministra, pero la sufren los cinco millones y medio de valencianos"

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha tildado el Estatuto Marco presentado por el ministerio de sanidad como una medida que se encuentra "condenado al fracaso". Según sus propias declaraciones ante los medios, la reciente huelga de los médicos se debe a la pésima administración que se está realizando desde el gobierno central con los asuntos de sanidad. "Los médicos hacen huelga por la mala gestión, la inoperancia y la ineficacia", ha subrayado el conseller en referencia a Mónica García, ministra de sanidad actual.

Valencia. VLC. Protesta huelga médicos Hospital Dr. Peset / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Gómez también ha criticado que la ministra de Sanidad haya enviado al Congreso el proyecto de ley del Estatuto Marco sanitario "sin consensuarlo" con las autonomías y después de que el Ministerio de Hacienda y de Economía ya le advirtiese de la escasez monetaria que posee. "Le han dicho que no tiene disponibilidad presupuestaria, con lo cual difícilmente se puede realizar", ha asegurado el Conseller. Según ha afirmado el Ministerio de Hacienda y Economía, la memoria del análisis de impacto normativo realizada por el equipo de Mónica García no estima su repercusión en costes de personal y no acepta las explicaciones por las que no se ha realizado un estudio al respecto, un aspecto que el Ministerio de Economía ha querido ampliar a las autonomías.

"La huelga está hecha a la ministra de Sanidad, pero lamentablemente la sufren los cinco millones y medio de valencianos", ha remarcado el conseller, que también reconoce la unanimidad entre consejeros para no aprobar el Estatuto Médico sin la memoria económica, técnica y jurídica. "Con el rechazo de la gran mayoría de consejeros de Sanidad y de los médicos, aún así llevan el Real Decreto a las Cortes. Evidentemente está condenada al fracaso", ha reprochado.

Huelga en la Comunitat Valenciana

El pasado viernes 17 de julio, la Conselleria de Sanidad firmó un acuerdo con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) que puso fin a la huelga dentro del territorio valenciano, una situación que beneficia al equipo de Marciano Gómez frente a la ministra. Sin embargo, según afirma el sindicato médico, las medidas que se firmaron durante el acuerdo todavía no se han puesto en marcha y esperan que se comiencen a llevar a cabo a inicios del próximo año. "Nosotros sí que hablamos, consensuamos, dialogamos y queremos llegar a un acuerdo, pero hay otros que no", referencia el conseller.

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A partir de mitad de octubre, CESM volverá a cesar la actividad de forma indefinida a nivel nacional, en una actividad reivindicativa contra el Ministerio de Sanidad solicitando mejoras en el Estatuto Marco presentado. Por el momento, la asociación sindical está coordinándose a nivel nacional para que el parón tenga la mayor magnitud posible.