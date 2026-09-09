Entrevista | Maria Àngels Francés Presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
Maria Àngels Francés, presidenta de l'AVL: "No tinc motius per a dubtar de l'actitud positiva de Llorca cap a l'AVL i cap al valencià"
Maria Àngels Francés (Alcoi, 1976), catedràtica de Literatura Contemporània del Departament de Filologia Catalana en la Universitat d'Alacant, concedeix la seua primera entrevista com a presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), càrrec que va assumir el passat 3 de setembre
Manuel Lillo
PREGUNTA: Ha aterrat en la presidència de l'AVL en temps difícils. Té eixa sensació?
RESPOSTA: Sempre hi ha hagut dificultats al llarg de la trajectòria de l'AVL. També són moments difícils per la situació del valencià. Són temps difícils, però els afrontem amb optimisme.
P: L'AVL està en la diana de les crítiques de Vox, soci parlamentari del PP. En la presa de possessió vosté no en va fer menció.
R: Les declaracions que ha fet Vox contra l'AVL, i per extensió contra el valencià, són inacceptables. Però estem ací per a dur a terme les funcions que l'AVL té assignades, que són, d'una banda, normativitzar el valencià, aclarir dubtes i ser útils per als usuaris; i, d'altra banda, vetlar-ne per l'ús. Només demane respecte i consideració per una institució estatutària. Atacar l'AVL és atacar el nostre Estatut. Hi ha manifestacions que no van només contra l'AVL, sinó contra l'ús del valencià en tots els àmbits de la vida. La legislació vigent diu que s'ha de respectar i protegir especialment la riquesa plurilingüe de l'Estat. I en concret, el nostre Estatut diu que s'ha de protegir el valencià i garantir-ne l'ús. Les declaracions hostils van contra tot això. Cal respecte i diàleg.
P: En 2025, durant la presidència de Mazón, l'AVL va veure retallats quasi un milió d'euros, un quart del seu pressupost. En 2026 Vox va demanar una nova retallada que el PP no va acceptar. De fet, va ser l'única esmena dels ultres als Pressupostos que no va prosperar. Quina lectura en fa?
R: Afortunadament, l'esmena que Vox pretenia imposar no ha prosperat. Estem raonablement contents de tenir garantides mínimament les funcions de l'AVL. El Consell ha defensat el seu pressupost i em sembla una actitud coherent en l'àmbit de la normalitat democràtica. Perquè l'AVL, segons la llei, ha de tindre autonomia pressupostària per a poder funcionar amb normalitat. La retallada anterior, de fet, no va afectar altres institucions, i estava feta per a dificultar la funció de l'AVL i la normalització del valencià, que sembla que és l'objectiu final. I el cert és que el Consell ha preferit defensar l'AVL, com també es desprén del discurs que el president va fet en la presa de possessió, quan va dir explícitament que n'era defensor.
Les declaracions que ha fet Vox contra l'AVL, i per extensió contra el valencià, són inacceptables
P: Confia que l'actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, protegisca la institució?
R: De moment, per les seues declaracions es desprén que sí que té eixa intenció. No tinc motius per a dubtar d'eixa actitud positiva cap a l'AVL i també cap al valencià.
P: Com és la seua relació amb el president Pérez Llorca?
R: El vaig conèixer personalment en la presa de possessió. Va ser una trobada cordial, amable, des de la lleialtat institucional i el respecte mutu, que és el que ha de caracteritzar al cap del Consell en la seua relació amb la representant de l'AVL.
P: El fet que siga valencianoparlant, a diferència del seu antecessor, creu que ajuda al fet que les relacions siguen un poc més normals?
R: Jo crec que sí. No tindria perquè, però el fet de compartir llengua materna és un aspecte emocional i important que ens uneix als valencianoparlants. Però, insistisc, no hauria de ser un factor que determinara les bones relacions entre l'AVL i el Consell. El valencià no és només dels que el parlem o l'hem heretat, també és d'aquells que el vulguen fer seu.
P: En la presa de possessió Llorca va defensar l'expedició de títols de coneixement del valencià d'acord amb la nova normativa, una mesura molt criticada des de l'àmbit acadèmic.
R: Crec que la nota que un alumne trau en un determinat nivell acadèmic, en este cas en segon de Batxillerat, determina unes habilitats concretes en eixe marc. Els nivells del MCER (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües) que avaluen les capacitats lingüístiques tenen en compte altres continguts que el segon de Batxillerat no inclou. Equiparar una cosa amb l'altra no és del tot exacte. El C1 del MCER implica unes habilitats que en Batxillerat no sempre es garanteixen. En eixe sentit, crec que és una norma que s'hauria de revisar. Com més títols de coneixement del valencià millor, però eixos títols haurien de garantir un aprenentatge profund de la llengua.
P: En els últims anys el Consell ha parlat de defensar el “valencià del poble” per a qüestionar la legitimitat normativa de l'AVL. Què en pensa?
R: La normativa de l'AVL pretèn ser útil, que aconseguisca resoldre els dubtes dels parlants i que contribuïsca a la seua formació i informació per a poder usar la llengua en totes les situacions de la vida. En eixe sentit, és una normativa que mira d'abastar les diverses variants de la llengua i en els diferents registres en què s'utilitza. La varietat de la llengua en l'àmbit col·loquial és una riquesa que cal valorar i protegir. Al mateix temps, totes les llengües del món necessiten un registre estàndard en què puguem entendre'ns entre tots. És una construcció que es fa a partir de les diverses opcions que té la llengua per a facilitar una comunicació formal entre tots els parlants, independentment del lloc en què hagen nascut i de la variant en què parlen. El fet que l'AVL fixe un estàndard útil per a tots els parlants i que s'entenguen entre tots no va en detriment del “valencià del poble”.
P: Ha pensat en algun gest, com a presidenta de l'AVL, cap a entitats secessionistes com Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana?
R: Estes entitats tenen una llarga història, tenen fonts documentals importants i no sempre han estat en contra de la normativa de l'AVL, que ha de ser assumida en l'àmbit escolar, polític i en les institucions que reben fons públics, segons determina la llei. Sempre tindrem la mà estesa al diàleg i a intentar assolir consensos que revertisquen en el benefici de la llengua. Tota institució que vulga sumar-se a estos objectius des del respecte a la unitat de la llengua i a la normativa de l'AVL seran benvingudes. Estic oberta al diàleg sempre des d'eixos paràmetres.
P: Creu, d'altra banda, que cal aprofundir les relacions amb la Institució Ramon Llull i amb l'Institut d'Estudis Catalans?
R: Amb eixes institucions tenim relacions ja, com és normal, i crec que no hauria de ser notícia. És un comportament del tot habitual entre institucions acadèmiques que es preocupen per la llengua i amb les que compartim l'esforç per difondre el nostre patrimoni literari.
P: En l'àmbit local el PP i Vox van aprovar a l'Ajuntament d'Alacant demanar a Les Corts que la ciutat deixe de pertànyer al predomini lingüístic valencianoparlant. La proposta no ha arribat a les Corts, però tem que arribe i que el PP l'acabe aprovant?
R: La pretensió de traure Alacant de la zona de predomini lingüístic valencià no obeeix a cap necessitat i va en sintonia amb les estratègies que tenen la intenció d'associar el valencià a la idea de conflicte. El mateix president va dir en el seu discurs que no era bona idea associar el valencià al conflicte. A la ciutat d'Alacant no hi ha una demanda per a dur a terme esta exclusió. No respon a la història de la ciutat ni als parlants que té de valencià. Ni a la valencianitat que hi perviu, malgrat la situació difícil, que no negaré. Respecte a si la proposta prosperarà, espere que no.
Atacar l'AVL és atacar l'Estatut d'Autonomia
P: L'ús del valencià en Alacant i en moltes altres ciutats i municipis ha retrocedit molt en estes dècades. Quin paper pot jugar l'AVL en este aspecte?
R: A l'AVL no li correspon executar polítiques lingüístiques, que són funció prerrogativa del Consell. Per tant, no depèn de nosaltres només contribuir a revertir esta situació que afecta especialment les grans ciutats i determinades zones urbanes. El valencià conserva capacitat d'atracció, però la situació és difícil. Les polítiques lingüístiques crec que no han reaccionat al canvi demogràfic i no sempre han ajudat a l'accés al valencià per part de les persones nouvingudes. En este context l'AVL pot oferir una guia clara i útil per a tots aquells que vulguen acostar-se, aprendre el valencià i que el puguen utilitzar en tots els àmbits de la vida. També podem ajudar en el disseny de polítiques que puguen incidir en la millora de la situació a través de l'acolliment de persones, nouvingudes o no, que puguen esdevenir nous parlants. També es pot contribuir en l'àmbit digital, el món en què molts passen la vida, molt marcat per la globalització i per unes regles que encara no entenem del tot. L'AVL també pot ajudar a que el valencià estiga en eixe àmbit.
P: Deia que tot això no depén tant del paper de l'AVL com de les polítiques que faça el Consell. Creu, per exemple, que la Llei de Llibertat Educativa pot ser beneficiosa?
R: L'AVL ja es va manifestar i va declarar que de la llei emanava la idea que castellà i valencià tenen una situació simètrica en la societat. Partir d'esta equiparació no és adequat. Tots sabem que existeix una situació de desigualtat entre valencià i castellà respecte al coneixement i a l'ús. L'Estatut i la Constitució també diuen que la llengua pròpia del territori ha de ser objecte d'una especial protecció. Nosaltres sempre defensarem que el valencià estiga, com més present millor, en el sistema educatiu, en les indústries culturals, en els mitjans de comunicació, etc. Només d'eixa manera es podrà atendre el mandat legal de protegir, fomentar i garantir els drets lingüístics del valencià.
P: Girant la mirada enrere, creu que la Llei de Plurilingüisme del Botànic va ser beneficiosa?
R: Com totes les lleis, tenia aspectes més positius i altres que no ho eren tant. Jo en aquell moment no estava en l'AVL, quan es va aprovar la llei en 2018, i no sé com se'n va manifestar la institució. Però, en qualsevol cas, es tracta de tindre en compte que el valencià mereix un especial respecte i protecció. Crec que els consells passats, presents i futurs s'haurien de dedicar a fer realitat el que diu la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, una llei que té unes previsions que des de 1983 no s'han desenvolupat com cal.
P: Tornant al nivell local, el canvi toponímic de València per Valéncia està a l'espera de fer-se efectiu després del que van votar el PP i Vox en contra del criteri de l'AVL. En quina situació està?
R: Falta la fase final en què l'Ajuntament opta per la denominació bilingüe o monolingüe en valencià. Pel que fa al procés de canviar el nom està tancat, hem dut a terme les fases del procés administratiu que corresponen, ens hem manifestat de manera molt clara dient que la forma en valencià ha de ser València. I si l'Ajuntament, dins de les seues possibilitats, vol optar per l'opció bilingüe, cosa que permet la nostra ordenació jurídica, la forma en valencià ha de ser amb accent obert.
P: I si és amb accent tancat, tal com ha aprovat l'Ajuntament amb els vots del PP i de Vox, hi haurà algun recurs o similar?
R: L'AVL no en tindria res a dir, ja que la institució s'ha manifestat en les fases que li corresponen. Som l'òrgan al qual se li ha de consultar com fixar adequadament la toponímia, i hem dut fins a l'últim moment a terme la nostra funció per a determinar quina és la forma adequada.
P: Per últim, atesa la situació política i la bel·ligerància de partits com Vox, creu que el futur de l'AVL està garantit?
R: Està garantit dins l'Estatut d'Autonomia. Per tant, perquè això canvie una enorme majoria de la societat valenciana ho hauria de votar, concretament tres quintes parts de Les Corts. No crec que el poble valencià permeta això.
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