Mompó no ve machismo en insultar a Morant y Enguix (Ens Uneix) evita censurarle

La tormenta política desatada por los insultos de Vicent Mompó a Diana Morant ha sobrepasado el terreno de la bronca de redes sociales al elevar el PSOE el episodio a la categoría de “agresión machista” y reclamar responsabilidades dejando sobrevolar incluso la posibilidad de trasladar el conflicto al terreno institucional con una moción de censura. El presidente de la Diputación de València y del PP provincial ha intentado este martes limitar el desgaste provocado por el mensaje que dirigió a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, a la que llamó “llepaculs” —“lameculos”— de Pedro Sánchez y espetó: “No vales para nada”. Su principal aliada en la corporación provincial, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix (Ens Uneix) ha terciado este martes en la polémica, evitando censurar Mompó y enfriando la posibilidad de apoyar una eventual moción en la corporación.

Mompó ha pedido disculpas, aunque no directamente a Morant, sino “a la sociedad en general”, y prácticamente en la misma intervención ha vuelto a cargar contra la dirigente socialista. Le ha exigido que “deje de hacerse la víctima” y ha rematado su crítica con otra frase destinada a prolongar la controversia: “A política se viene llorado y a trabajar”. Mompó reconoce que el lenguaje empleado fue excesivo, acepta que el comentario no es para “sentirse orgulloso ni sacar pecho” y admite que “hay que crear un clima más moderado”. Incluso ha reconocido que cuando publicó el mensaje era “consciente” de lo que estaba haciendo, pero ha negado las acusaciones de machista.

“Mi tuit puede ser contundente y acepto la crítica, pero para mí nada tiene que ver con el tema del machismo”, ha defendido. El dirigente popular también ha argumentado que el término empleado ("llepaculs") es una expresión “muy nuestra” y que traducida puede adquirir una dimensión mayor. Y ha insistido en desvincular sus palabras de cualquier comportamiento machista.

Mompó vino ayer a justificar su reacción después de las declaraciones de Morant en las que “poco menos que me tachaba de homicida” por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024. La dirigente socialista había metido el dedo en la llaga, reprochando al presidente de la Diputación que la institución provincial adoptara medidas preventivas para sus trabajadores y suspendiera actividades ante la amenaza meteorológica, mientras, según su crítica, Mompó no trasladó esa advertencia al conjunto de la ciudadanía. La reacción no fue inmediata, sino meditada, según ha reconocido el propio presidente y alcalde de Gavarda. Mompó respondió al día siguiente, 4 de septiembre, en X llamando a Morant “la llepaculs de Sánchez” y añadiendo: “No vales para nada, así de claro”.

Morant respondió calificando el episodio de “agresión machista”, rechazó que bastara con una disculpa y reclamó “responsabilidades”, además de advertir sobre el riesgo de normalizar el insulto en política.

"No es para estar orgulloso"

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, dirigente de Ens Uneix y principal socia política de Mompó en el gobierno provincial, ha evitado sumarse a las críticas del PSPV y ha dirigido la mirada hacia lo que considera contradicciones de los socialistas con los que ha ajustado cuentas. “No soy quién para decirle a Vicent Mompó cómo expresarse en las redes y, lógicamente, ciertas definiciones políticas pueden sonar mal, pero me sorprende la piel tan fina que se les ha puesto a Diana Morant, Rebeca Torró y a toda su gente”, ha señalado la dirigente de Ens Uneix, en alusión a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, y de la actual secretaria de Organización del PSOE, también originaria de Ontinyent.

La frase tiene un peso político mucho mayor de lo que podría parecer. No solo porque Enguix ocupa la Vicepresidencia primera y gestiona, entre otras competencias, el área de Igualdad. Su voto es imprescindible para cualquier intento de desalojar a Mompó mediante una moción de censura.

La afirmación tiene especial trascendencia no solo porque Enguix, exmilitante socialista que rompió con el partido tras el caso Alquería que investigó al expresidente de la diputación y exalcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez (finalmente absuelto), es la principal socia política de Mompó en la Diputación, sino también porque entre las competencias que gestiona figura precisamente el área de Igualdad. Su formación, Ens Uneix, es además la que posee la llave matemática para desalojar al dirigente popular de la presidencia si PSPV y Compromís llegaran a impulsar una moción de censura.

Enguix devuelve al PSPV el caso de Alzira

Natàlia Enguix ha llevado la discusión a otro terreno especialmente sensible para los socialistas: la situación política de Alzira. La vicepresidenta provincial ha acusado a los socialistas de dar lecciones de feminismo mientras participan en el gobierno municipal de Alzira junto a Enrique Montalvá, concejal de UCIN, denunciado por la edil Mar Chordà por supuesto acoso laboral y sexual.

“El Partido Socialista está gobernando en Alzira con un imputado por acoso laboral y sexual”, sostiene Enguix en sus declaraciones. Conviene precisar que la causa contra Montalvá, inicialmente archivada, fue reabierta después de que la Fiscalía apreciara indicios de que los hechos denunciados podían ser constitutivos de un delito de vejaciones. Montalvá forma parte del ejecutivo municipal surgido del acuerdo entre Compromís, PSPV y UCIN, encabezado por el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, de Compromís.

La denunciante, Mar Chordà, acabó fuera del grupo municipal de UCIN y actualmente figura como concejala no adscrita. Enguix y Ens Uneix ya habían convertido este caso en uno de sus principales argumentos contra la política de igualdad del PSPV y Compromís.

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“Así que el PSPV, antes de dar lecciones de feminismo y pedir nada a los demás, debería hacérselo mirar y plantearse si es de recibo gobernar en Alzira gracias al voto de un presunto acosador al que ni Vox quiso en su lista”, ha zanjado Enguix.