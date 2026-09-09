Pistoletazo de salida del curso para 808.000 alumnos valencianos

Más de 808.000 alumnos comienzan este miércoles el curso en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, es decir, públicos y concertados. Lo hacen en un septiembre que se presenta, de entrada, algo menos tenso que el final del curso anterior, marcado por la huelga indefinida de la enseñanza pública valenciana, aunque ahora esta sigue suspendida -no desconvocada- y ya se han anunciado las primeras movilizaciones.

El curso 2026-2027 comenzará con casi 84.000 docentes , si bien el plan de la Conselleria es seguir aumentando las plazas de personal docente no universitario en los próximos cuatro años. En el marco del Plan Més Mestre 27-29, la promesa del departamento de Campanar es crear 5.000 nuevos puestos de trabajo para docentes en ese periodo.

A ese fin se comprometen a destinar 469,12 millones de euros, los primeros de los cuales irán destinados a los docentes que se incorporarán este curso que empieza el miércoles. Desde Educación han cifrado en 385 los nuevos maestros y profesores que comenzarán este curso en las aulas valencianas respecto a los que había en el sistema en el inicio del curso pasado. Con ellos, los docentes en los centros sostenidos con fondos públicos ascienden a 83.921 profesionales para este curso.

Recursos, en cualquier caso, insuficientes para los sindicatos presentes en la mesa negociadora, que acabaron el verano sin firmar esa propuesta de la Conselleria en materia de plantillas. A día de hoy, sigue sin acuerdo. Aun así, la consellera de Educación, Carmen Ortí, avanzaba este lunes su intención de llevar a cabo su propia agenda. "Esta Conselleria va a aplicar los acuerdos, porque esta Conselleria tiene palabra”, pero también objetivos propios, dijo, que se llevarán adelante si no es posible pactarlos con las organizaciones sindicales.

Tras un verano polémico

Así que la negociación volverá a las mesas ordinarias y se detiene, de momento, el calendario organizado en torno a los grandes bloques reivindicativos. Las organizaciones sindicales, por su parte, han convocado ya una acción reivindicativa -una ‘bicicletada’- el viernes por la tarde y una manifestación el sábado en las tres capitales, y avisan de que no reducirán la presión si no hay avances reales.

Varias personas durante la celebración de una manifestación de docentes en una imagen de archivo / Jorge Gil - Europa Press

Todo ello ocurre tras un verano marcado por la polémica, sobre todo en dos frentes. Por una parte, por la reforma de las funciones de la Inspección educativa, introducida vía enmiendas de Vox a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos en pleno verano. Familias, sindicatos y docentes han calificado de “policía educativa” esas nuevas funciones destinadas a velar por la “neutralidad ideológica” y a vigilar que no haya “adoctrinamiento” en las aulas. Contestaba la consellera: “la función de la Inspección es inspeccionar”.

La otra polémica es más estructural: este verano llegaron a las cuentas bancarias de los diferentes centros educativos las ayudas de la primera parte del plan EduClima de climatización de las aulas, muchas de las cuales terminaron el curso a temperaturas difícilmente soportables. Los recursos llegaron pero desde los centros advierten de que son insuficientes y de que se ha generado una publicidad excesiva que puede llevar a la falsa impresión de que, este miércoles, cuando los centros abran sus puertas, habrá aires acondicionados funcionando en todos ellos.

3.338 millones hasta 2029

De cara al regreso a las aulas, la consellera dio en la rueda de prensa previa al inicio de las clases algunos grandes números generales, como que, en total, se invertirán 3.338 millones de euros hasta 2029. De estos 3.338 millones, el grueso se lo llevan las infraestructuras educativas. A ese capítulo se destina un 42% del montante total, o sea más de 4 de cada 10 euros, con una inversión total de 1.410 millones.

Por su parte, el 24% del total, 802,3 millones, irán destinados a la subida salarial pactada en mesa con los sindicatos ANPE y CSIF (de hasta 200 euros en los próximos 16 meses), cuya primera parte se ha firmad. A la contratación de docentes, el tercer bloque en cantidad, se destinarán 469,12 millones, un 14,05%.

Otra de las reivindicaciones en las que no se ha llegado a acuerdo alguno es la de la reducción de las ratios para unas aulas llenas. A nivel macro, los datos son estos: 808.688 alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, de los que 404.450 estarán en centros de Valencia, 305.280 en Alicante y 98.958 en Castelló. Pero, si se baja al detalle, la realidad es que el número de alumnos por unidad es alto aún, sobre todo en Bachiller. Según los datos aportados por la Conselleria, el curso se abre con una ratio media de 20,6 alumnos por aula en Infantil y Primaria, 24,1 en la ESO y 28,6 en Bachiller.

Noticias relacionadas

Por último, el de Inclusión educativa fue uno de los bloques más largamente debatidos en las mesas de negociación durante la huelga, y lo que queda negro sobre blanco en este inicio de curso, a pesar de no haberse llegado a un acuerdo con los sindicatos, es la creación de 48 nuevas aulas de inclusión de este tipo, hasta alcanzar las 383 aulas. A ellas se han incorporado 144 nuevos especialistas.