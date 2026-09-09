Los sindicatos aseguran que la huelga “sigue activa y depende de los profesores empezarla”

Vuelve a comenzar el curso escolar y las tensiones entre sindicatos y Conselleria de Educación no disminuyen. La rueda de prensa convocada por la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic en la conselleria se ha saldado con una imagen clara: las puertas estaban cerradas. Las organizaciones sindicales han criticado la escasa recepción por parte del órgano administrativo encargado de la educación valenciana, cuya representante, Carmen Ortí, se ha desplazado hasta Caudiel con motivo del inicio de curso.

El recibimiento a puerta cerrada no ha sentado bien a los representantes de los sindicatos que forman la plataforma. Marc Candela, portavoz del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv), ha calificado la actuación de la Conselleria es lo más parecido a "tirar más gasolina al fuego" en lugar de avanzar en las médidas necesarias y buscar la forma de alcanzar acuerdos. "Seguimos teniendo la puerta cerrada porque no quieren que entremos. Es la tónica habitual, la comunidad educativa no puede estar en el recinto de su conselleria", ha criticado Candela.

Según ha recordado el representante de UGT Ensenyament en el País Valencià, Kilian Cuerda, la huelga todavía sigue legalmente operativa, solo que se encuentra en una detención temporal. "La huelga está suspendida, no desconvocada. Es una pausa estratégica para abrir una posibilidad de diálogo y el profesorado es quien maneja los tiempos. La convocatoria legal de la huelga sigue activa y el profesorado decidirá si empezarla", afirma. En el caso de que las negociaciones no llegaran a concretarse, la posibilidad de retomar el cese de la actividad sigue existiendo, en este caso sin la necesidad de realizar un aviso previo a diez días vista de que se retome la actividad reivindicativa.

Medidas insuficientes de cara al inicio de curso

Respecto a las reformas anunciadas por la Conselleria de cara al nuevo comienzo del ciclo escolar, los sindicatos han reclamado que se trata de medidas insuficientes que en muchos casos van ligadas a las necesidades que presenta el propio sistema educativo. "Los 5.000 lugares de trabajo que dice Conselleria no son ciertos. 2.800 eran los que necesitaban aplicar por el crecimiento de la vinculación con nuevos alumnos", ha remarcado el portavoz de Stepv. Se ha sumado Cuerda, que ha confirmado que la situación se encuentra igual "o incluso peor" que cuando terminó el curso el pasado mes de junio.

Uno de los carteles creados por los sindicatos para las protestas / Kevin Contreras

Las negociaciones tampoco han avanzado. UGT asegura que la suspensión se llevó a cabo con la intención de fomentar el diálogo y las negociaciones, pero que en los últimos meses "la consellera se ha dedicado a no hacer nada, llevando a negociación las mismas propuestas, como la de infraestructuras, que el profesorado y los sindicatos ya habían rechazado". La disconformidad ha ido dirigida hacia la que han denominado "Gestapo educativa", la 'Ley de Acompañamiento' que también ha causado rechazo entre los grupos sindicalistas. "Ha sido una puñalada por la espalda y una agresión directa a la dignidad y decencia del profesorado y la escuela pública. Quieren perseguir la educación libre y la libertad de cátedra", ha expresado Cuerda.

Por su parte, el secretario de educación de CC OO, Óscar Ortiz, ha querido resaltar también que las negociaciones llevadas a cabo durante el mes de julio "eran solo de detalles" que no cambiaban el rumbo de las futuras reuniones que planear tener. "Las reivindicaciones van a continuar, el profesorado ya dijo que los cambios no eran suficientes y que no existía una modificación real en la educación pública", ha subrayado.

Los sindicatos siguen con intención de negociar y pretenden que las futuras conversaciones lleguen a buen puerto, pero mientras la situación siga igual que hasta el momento ven complicado que se pueda avanzar en algún aspecto. "El president de la Generalitat afirmó después de la suspensión y ha ratificado ahora que van a aplicar las medidas que están proponiendo. Significa que la lucha ha servido y que hemos avanzado. Esperemos que las próximas negociaciones vayan a más y que podamos firmar los acuerdos", declara Candela, al que se suma Cuerda que asegura desear el diálogo: "Queremos negociar, dialogar y queremos acuerdos para mejorar la situación de la escuela pública valenciana. Somos gente de diálogo, pero también de lucha y no tenemos miedo al conflicto".

Las protestas continúan

La movilización sigue activa de cara al próximo sábado 12, cuando miembros de la comunidad educativa se reunirán en los distintos puntos de Valencia, Alicante y Castellón para reclamar las mejoras de cara al futuro del sistema público educativo valenciano. "La huelga se suspendió con el compromiso de continuar con la movilización. Hemos estado realizando acciones durante todo el verano y mañana -haciendo referencia al jueves 10- está previsto reunirse en las puertas de los centros para recuperar los jueves reivindicativos", explican desde Stepv, que se también trasladan a los profesores la decisión de retomar el cese de la actividad educativa.

Valencia. El centro de València se ha visto completamente desbordado por la manifestación de profesores de la educación pública, valenciana, en huelga indefinida desde este lunes. Más de 35.000 personas, según Delegación del Gobierno VLC / JM LOPEZ / LEV

UGT, por su parte, ha animado a la totalidad de la comunidad educativa a asistir a la protesta del día 12. "Hay que ir a la manifestación porque aquí no ha terminado nada. Convocamos a toda la comunidad educativa a manifestarse, a decir que ya es suficiente y que hasta aquí hemos llegado. Se suspendió la huelga, pero la lucha no ha terminado. Las mejoras de decencia, de dignidad y de bienestar para el alumnado y profesorado no se han conseguido", reclama el representante sindical. Una invitación que también había formalizado Elisabeth García, presidenta de FAMPA València y portavoz de la plataforma.

"Si la culpa de cómo va la educación pública es de Pedro Sánchez, que dimita la Conselleria"

Los resultados del Informe PISA revelados a primera hora del martes 8 tampoco ha quedado exento de críticas. El pésimo posicionamiento de la Comunitat Valenciana ha provocado las reacciones de los miembros sindicales, que han culpado a la falta de inversión y al recorte de profesionalidad, medios e infraestructuras. Tampoco ha faltado la respuesta por parte de los sindicatos a los miembros de la Generalitat que echan la culpa al gobierno central. "Quien gestiona y dirige la educación pública aquí es la Conselleria de Educación. Son los mismos que tienen los centros de la dana sin construir, que recortan en profesorado y persiguen profesores. Si la culpa de cómo va aquí la educación pública es de Pedro Sánchez, que dimita la Conselleria", ha exigido Cuerda.

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El reclamo no ha quedado ahí, sino que ha continuado frente a las críticas a la huelga por los resultados, un hecho al que el responsable de UGT también ha contestado: "El profesor que lucha también está educando. Hace más mal una falta estructural de docentes que tarda meses en cubrirse que un mes de lucha y reivindicaciones que educan a los alumnos en el espíritu crítico".