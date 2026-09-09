Las Triples presenta "La Mochila que Acompaña", un proyecto para hablar del cáncer de mama
La iniciativa nace de una idea original de la diseñadora valenciana Eve Fox y se desarrolla junto a la asociación con el objetivo de dar visibilidad al cáncer de mama triple
La asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, contra el cáncer de mama triple negativo, Las Triples, presenta oficialmente ‘La Mochila que Acompaña’, una iniciativa creada junto a la diseñadora gráfica y artista Eve Fox que convierte una mochila y los objetos que contiene en un símbolo de todo aquello que acompaña a una persona durante un proceso de cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos y que afecta a mujeres más jóvenes.
La lupa, la linterna, la cantimplora, el lápiz, el Walkman, el antifaz, el teléfono móvil, las zapatillas, la brújula, la manta, la cuerda y las gafas de sol dejan de ser objetos cotidianos para representar emociones, personas, recursos y pequeños gestos que pueden hacer más ligero el camino.
La iniciativa nace de una idea original de Eve Fox y se desarrolla junto a Las Triples con un objetivo: dar visibilidad al cáncer de mama triple negativo desde una mirada más cercana y humana y seguir impulsando la investigación.
Calendario solidario
El proyecto tendrá como primera acción el Calendario Solidario 2027, con una edición limitada de 2.000 ejemplares, que comenzará a comercializarse el próximo 1 de octubre, coincidiendo con el inicio del Mes Internacional de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.
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