En Directo
Última hora de la 'Vuelta al cole' en la Comunitat Valenciana
Miles de alumnos regresan a las aulas en la Comunitat Valenciana en el inicio de un nuevo curso marcado por la tensión entre sindicatos de docentes y la Consellería
La vuelta al cole ya está aquí. Más de 800.000 alumnos regresan esta semana a las aulas de la Comunitat Valenciana en un inicio de curso que llega marcado por las reivindicaciones de los docentes y el conflicto abierto entre los sindicatos y la Generalitat. Las huelgas y movilizaciones que protagonizaron el tramo final del pasado curso dejaron pendientes varias reivindicaciones, por lo que el nuevo curso arranca con la negociación todavía sobre la mesa
Teresa Juan-Mompó
Los colegios arrasados por la dana en Algemesí y Alginet siguen pendientes de licitación dos años después
Los alumnos de los CEIP Carme Miquel de Algemesí y Blasco Ibáñez de Alginet vivirán este curso su segunda vuelta al cole fuera de su escuela. La dana del 29 de octubre de 2024 arrasó ambos colegios. En el caso de la escuela del barrio del Raval de Algemesí, el desbordamiento del Magro inundó este barrio a la orilla del río y se cebó especialmente con el centro educativo. En Alginet no fue el agua, sino el viento: un fuerte tornado con rachas de hasta 136 Km/h cruzó el municipio y destrozó el centro educativo.
Laura Florentino
El IES Alameda de Utiel afronta la vuelta al cole en aulas prefabricadas casi dos años después de la dana
El curso escolar vuelve a arrancar en Utiel este miércoles con una herida que todavía permanece abierta. El IES Alameda, uno de los centros educativos más afectados por la riada del 29 de octubre de 2024, afronta un nuevo curso lejos de su edificio original, mientras el ayuntamiento y la Generalitat llevan a cabo una solución provisional que permita reagrupar al alumnado y, paralelamente, en la reconstrucción definitiva del instituto.
Así queda el calendario escolar en la Comunitat Valenciana para el curso 2026-27: fechas clave y festivos
Empieza septiembre y, con el cambio de mes, se acerca el inicio del calendario escolar para el próximo curso, 2026-2027 en los diferentes niveles educativos. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la dirección general de Centros Docentes, ha establecido que el próximo curso escolar en la Comunitat Valenciana comience este 9 de septiembre de 2026 en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto en FP Grado Básico (FPB) como en las titulaciones de Grado Medio y Superior.
¡Arranca la vuelta al cole! 🎒🏫
Comienza una nueva jornada escolar en la Comunitat Valenciana y desde primera hora estaremos pendientes de todo lo que ocurra en colegios e institutos. Seguimos en directo el regreso a las aulas con las últimas noticias, imágenes, novedades e incidencias que se produzcan durante el día.
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