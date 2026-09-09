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Última hora de la 'Vuelta al cole' en la Comunitat Valenciana

Miles de alumnos regresan a las aulas en la Comunitat Valenciana en el inicio de un nuevo curso marcado por la tensión entre sindicatos de docentes y la Consellería

La vuelta al cole supone 2.500 euros por hijo a cada familia

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Carlos Jover

Lucía Prieto

La vuelta al cole ya está aquí. Más de 800.000 alumnos regresan esta semana a las aulas de la Comunitat Valenciana en un inicio de curso que llega marcado por las reivindicaciones de los docentes y el conflicto abierto entre los sindicatos y la Generalitat. Las huelgas y movilizaciones que protagonizaron el tramo final del pasado curso dejaron pendientes varias reivindicaciones, por lo que el nuevo curso arranca con la negociación todavía sobre la mesa

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