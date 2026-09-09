Última hora de la 'Vuelta al cole' en la Comunitat Valenciana

Los colegios arrasados por la dana en Algemesí y Alginet siguen pendientes de licitación dos años después

Los alumnos de los CEIP Carme Miquel de Algemesí y Blasco Ibáñez de Alginet vivirán este curso su segunda vuelta al cole fuera de su escuela. La dana del 29 de octubre de 2024 arrasó ambos colegios. En el caso de la escuela del barrio del Raval de Algemesí, el desbordamiento del Magro inundó este barrio a la orilla del río y se cebó especialmente con el centro educativo. En Alginet no fue el agua, sino el viento: un fuerte tornado con rachas de hasta 136 Km/h cruzó el municipio y destrozó el centro educativo.

Lee la noticia completa aquí.