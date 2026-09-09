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Ximo Puig presenta el nuevo libro de Miguel Soler: "Pensar la educación"

Cartel de presentación del libro del profesor Miguel Soler

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Redacción Levante-EMV

Coincidiendo con la publicación del último informe PISA, de conclusiones pésimas para la Comunitat Valenciana, el profesor y especialista en política educativa Miguel Soler ha presentado en València su libro "Pensar la educación, repensar la sociedad" una obra que propone ampliar el debate educativo más allá de las aulas y situarlo en el terreno de la política, la convivencia y la calidad democrática. En el acto, moderado por la periodista Jèssica Crespo, ha participado el expresident de la Generalitat Ximo Puig, autor del prólogo.

Soler es una de las figuras con mayor trayectoria en la gestión educativa valenciana de las últimas décadas. Catedrático de Matemáticas de enseñanza secundaria y licenciado en Ciencias Exactas por la Universitat de València, ha desarrollado buena parte de su carrera entre la docencia y la Administración educativa. Ocupó diferentes responsabilidades en el Ministerio de Educación, entre ellas la Dirección General de Formación Profesional, y posteriormente fue secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2023, durante las dos legislaturas del gobierno del Botànic, presididas por Ximo Puig.

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Su trayectoria ha estado especialmente vinculada a cuestiones como la innovación pedagógica, la formación del profesorado, la inclusión educativa y el desarrollo de la Formación Profesional. En la actualidad continúa interviniendo activamente en el debate público sobre el sistema educativo y ejerce como secretario de Educación, Cultura y Deporte de la ejecutiva del PSPV-PSOE.

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