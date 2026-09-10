Más de 130 brigadistas cortafuegos autonómicos, paralizados a la espera de un nuevo encargo de Vaersa

La finalización del último encargo para las tareas de cortafuegos en los montes valencianos por parte de la empresa pública Vaersa, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, ha provocado que las brigadas dedicadas a este menester se encuentren inactivas, a la espera del nuevo encargo que el departamento de Vicente Martínez Mus prevé tener listo "en los próximos meses".

El sindicato UGT ha denunciado una "grave situación de parálisis" de estas brigadas forestales conformadas por 135 operarios, que llevan inactivos desde el pasado mes de diciembre. La organización considera la "inacción" de la Conselleria lo que "mantiene sin ejecutar los proyectos de prevención" para los que la administración autonómica tiene asignados fondos europeos.

La Conselleria explica que parte de las labores de prevención de incendios acometidas por Vaersa están condicionadas a fondos europeos periódicos, que permiten realizar diferentes encargos. "Hace unos meses finalizó el último encargo y ahora se está tramitando el nuevo", admiten fuentes oficiales de Medio Ambiente, que permitirá en los próximos meses volver a incorporar personal. Explican también que este verano se han contratado 122 personas "para otras labores de prevención".

En cualquier caso, la organización sindical señala que una de las causa en el retraso del nuevo encargo es "la acuciante falta de personal" en la Conselleria para tramitar los expedientes y que la elaboración de los presupuestos por la "necesidad política" del president, Juanfran Pérez Llorca, ha restado recursos para otros departamentos. Hasta la fecha, explican, la Dirección General de Prevención de Incendios solo se ha reforzado con una persona más para intentar desatascar estos expedientes paralizados. Y recuerdan que el plan actual contempla un periodo de ejecución de solo dos años y prevé el mantenimiento de apenas nueve cortafuegos para toda la autonomía, por un valor de diez millones de euros.

En ese sentido, fuentes sindicales lamentan que el Gobierno valenciano actúe "a posteriori", cuando ya se han producido los incendios, como los recientes anuncios tras los fuegos en la Sierra Espadán. El pasado 31 de agosto, el President de la Generalitat anunció en Artana un plan de reforestación de 2,7 millones de euros para la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó. Previamente, Martínez Mus presentó un dispositivo extraordinario de 1,1 millones de euros. Estas medidas suman casi 4 millones de euros que, según UGT, "llegan tarde, cuando el daño medioambiental ya está hecho".

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Por otro lado, la discontinuidad laboral provoca, según el sindicato, una "alarmante pérdida de profesionalidad y de inversión pública" porque los brigadistas cuentan con formación, experiencia y su propio equipamiento, y la situación ha hecho que la gran mayoría se encuentre en el paro o haya tenido que buscar otro empleo, a excepción de algunos trabajadores que han podido ser recolocados temporalmente a través de las bolsas de empleo de la propia empresa.