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Recepción dividida

De los abucheos a los “te queremos”: Sánchez divide opiniones en su visita a Elx

Una quincena de personas recibe al presidente del Gobierno en PLD Space con muestras de apoyo, una pancarta con un corazón y también gritos de “traidor” y “a prisión”

Elche recibe a Pedro Sánchez con una bienvenida dividida entre aplausos y protestas

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Borja Campoy

Pedro Sánchez se ha encontrado este jueves con una recepción dividida a su llegada a las instalaciones de PLD Space, en el Parque Empresarial de Elx. Una quincena de personas, previsiblemente trabajadores de la zona, se encontraba a las puertas de la empresa y ha lanzado mensajes de signo distinto al paso del presidente del Gobierno. Entre las muestras de apoyo se han escuchado varios “Pedro Sánchez, te queremos” y se ha exhibido una pancarta con un corazón junto al nombre del jefe del Ejecutivo.

También ha habido voces en contra. Entre los presentes se han escuchado gritos de “traidor” y “Pedro Sánchez a prisión”, aunque en esta ocasión han compartido espacio con las muestras favorables al presidente. La escena ha dejado así una imagen diferente a la de otras apariciones recientes de Sánchez, marcadas en mayor medida por protestas y reproches contra el Gobierno por la situación vivida este verano en Ceuta.

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El presidente ha acudido a Elx para visitar PLD Space, elegida recientemente por la Agencia Espacial Europea dentro del European Launcher Challenge, con un contrato de 158,9 millones de euros. Después tiene previsto desplazarse a Novelda para conocer las nuevas instalaciones de Carmencita.

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Fuente: Información

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