Alerta alimentaria por Melatonin Time Release: piden no consumir este complemento de Haya Labs

Un complemento alimenticio utilizado para favorecer el descanso ha quedado en el centro de una nueva alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de la retirada del mercado de Melatonin Time Release, de la marca Haya Labs, debido a su elevado contenido en melatonina.

La advertencia afecta a un producto que declara en su etiquetado una concentración de 5 miligramos de melatonina por tableta. Según explica la AESAN, esta cantidad puede ejercer una acción farmacológica al restaurar, corregir o modificar una función fisiológica y, por tanto, suponer un riesgo para la salud de las personas que lo consuman. El organismo advierte de que puede provocar reacciones adversas de diversa gravedad.

La recomendación para quienes tengan este suplemento en casa es clara: no consumirlo.

Archivo - Consumo retira del mercado complemento alimenticio 'Melatonin Time Release' por elevado contenido de melatonina / AESAN - Archivo

Cuál es el afectado por la alerta

El producto incluido en la alerta es Melatonin Time Release, de Haya Labs, presentado en un frasco con 60 tabletas. Para facilitar su identificación, la AESAN ha publicado también su código de barras: 858047007021. El complemento procede de Estados Unidos.

Estos son los datos facilitados por las autoridades sanitarias:

Producto: Melatonin Time Release

Melatonin Time Release Marca: Haya Labs

Haya Labs Presentación: frasco de 60 tabletas

frasco de 60 tabletas Contenido declarado de melatonina: 5 mg por tableta

5 mg por tableta Código de barras: 858047007021

858047007021 Conservación: temperatura ambiente

AESAN pide no consumir el suplemento

La alerta se ha conocido después de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunitat Valenciana a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Tras recibir el aviso, la información ha sido comunicada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que comprueben la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Mientras se completa este proceso, AESAN recomienda a cualquier persona que tenga en su domicilio un envase afectado por esta alerta que se abstenga de consumirlo.

Por qué preocupa

El motivo de la retirada está en la cantidad de melatonina declarada en el propio etiquetado: 5 mg por tableta.

La AESAN considera que, con este contenido, la sustancia activa puede restaurar, corregir o modificar una función fisiológica mediante una acción farmacológica, circunstancia que puede entrañar riesgos para la salud. El organismo señala además la posibilidad de que aparezcan reacciones adversas de distinta gravedad, aunque en su aviso no concreta qué síntomas podrían producirse.

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Por ello, la indicación para los consumidores no es reducir la dosis ni suspender temporalmente su uso, sino directamente no consumir el producto afectado por la alerta.