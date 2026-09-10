El curso arranca con la sombra de la reactivación del conflicto educativo

Vuelve a comenzar el curso escolar y las tensiones entre sindicatos y Conselleria de Educación no disminuyen. La rueda de prensa convocada por la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic en la conselleria se saldó ayer con una imagen clara: las puertas estaban cerradas. Las organizaciones sindicales criticaron la escasa recepción por parte del órgano administrativo encargado de la educación valenciana, cuya representante, Carmen Ortí, se desplazó hasta Caudiel con motivo del inicio de curso.

El recibimiento a puerta cerrada no sentó bien a los representantes de los sindicatos que forman la plataforma. Marc Candela, portavoz del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (Stepv), aseguró que la actuación de la conselleria es lo más parecido a «tirar más gasolina al fuego» en lugar de avanzar en las medidas necesarias y buscar la forma de alcanzar acuerdos. «Seguimos teniendo la puerta cerrada porque no quieren que entremos. Es la tónica habitual, la comunidad educativa no puede estar en el recinto de su conselleria», criticó.

Según recordó el representante de UGT Ensenyament en el País Valencià, Kilian Cuerda, la huelga todavía sigue legalmente operativa, solo que se encuentra en una detención temporal. «La huelga está suspendida, no desconvocada. Es una pausa estratégica para abrir una posibilidad de diálogo y el profesorado es quien maneja los tiempos. La convocatoria legal de la huelga sigue activa y el profesorado decidirá si empezarla», afirma.

Medidas insuficientes

Respecto a las reformas anunciadas por la conselleria de cara al nuevo comienzo del ciclo escolar, los sindicatos reclamaron que se trata de medidas insuficientes que en muchos casos van ligadas a las necesidades que presenta el propio sistema educativo. «Los 5.000 lugares de trabajo que dice conselleria no son ciertos. 2.800 eran los que necesitaban aplicar por el crecimiento de la vinculación con nuevos alumnos», remarcó el portavoz de Stepv. Se sumó Cuerda, que confirmó que la situación se encuentra igual «o incluso peor» que cuando terminó el curso el pasado mes de junio.

Las negociaciones tampoco han avanzado. UGT asegura que la suspensión se llevó a cabo con la intención de fomentar el diálogo y las negociaciones, pero que en los últimos meses «la consellera se ha dedicado a no hacer nada, llevando a negociación las mismas propuestas, como la de infraestructuras, que el profesorado y los sindicatos ya habían rechazado».

Por su parte, el secretario de educación de CC OO, Óscar Ortiz, resaltó también que las negociaciones llevadas a cabo durante el mes de julio «eran solo de detalles» que no cambiaban el rumbo de las futuras reuniones que planear tener. «Las reivindicaciones van a continuar, el profesorado ya dijo que los cambios no eran suficientes y que no existía una modificación real en la educación pública», subrayó.

Los sindicatos siguen con intención de negociar y pretenden que las futuras conversaciones lleguen a buen puerto, pero mientras la situación siga igual que hasta el momento ven complicado que se pueda avanzar en algún aspecto.

Levante-EMV

Manifestación este sábado

La movilización sigue activa de cara al próximo sábado 12, cuando miembros de la comunidad educativa se reunirán en los distintos puntos de Valencia, Alicante y Castellón para reclamar las mejoras de cara al futuro del sistema público educativo valenciano. «La huelga se suspendió con el compromiso de continuar con la movilización. Hemos estado realizando acciones durante todo el verano y mañana -haciendo referencia al jueves 10- está previsto reunirse en las puertas de los centros para recuperar los jueves reivindicativos», explican desde Stepv, que se también trasladan a los profesores la decisión de retomar el cese de la actividad educativa.

UGT animó ayer a la totalidad de la comunidad educativa a asistir a la protesta del día 12. «Hay que ir a la manifestación porque aquí no ha terminado nada. Convocamos a toda la comunidad educativa a manifestarse, a decir que ya es suficiente y que hasta aquí hemos llegado. Se suspendió la huelga, pero la lucha no ha terminado. Las mejoras de decencia, de dignidad y de bienestar para el alumnado y profesorado no se han conseguido», reclama el representante sindical. Una invitación que también había formalizado Elisabeth García, presidenta de FAMPA València y portavoz de la plataforma.

Pero además de las reivindicaciones sindicales, ayer los niños y niñas fueron los auténticos protagonistas. Como en tanto otros centros, fue la vuelta al cole en el CEIP Les Arts de València y todo el mundo contenía un poco la respiración. Tras la verja, pocos minutos antes de la entrada al centro, se colocaban ya, en formación, los maestros y maestras, que miraban a quienes poblarán sus aulas durante todo el año. Algunos de ellos -la mayoría- llevaban puestas las camisetas verdes reivindicativas.

El curso 2026-2027 comenzó con casi 84.000 docentes y 808.000 alumnos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, es decir, públicos y concertados. El CEIP Les Arts es la escuela que escogió la Conselleria de Educación para convocar a los medios para grabar o tomar declaraciones del inicio de curso. Se trata de un centro con pocos años de vida, que sustituye al CEIP Santo Cáliz, también en el barrio valenciano de Malilla y es una elección curiosa.

Y es que es un centro con varias particularidades que lo hacen algo diferente al grueso de escuelas e institutos y, en realidad, quizá no el más representativo. En primer lugar, que la infraestructura es nueva y, por tanto, las deficiencias que, en términos generales, denuncian los docentes y directores, son menores. En segundo lugar, que tiene un elevado porcentaje de familias de origen ruso y ucraniano. Un padre, por ejemplo, explicaba a este diario que durante el curso pasado, en la clase de su hija, 11 de 20 alumnos tenían el ruso como primera lengua. Muchos de esos padres y madres no pueden contestar a las preguntas de la prensa porque desconocen el idioma. Algunos se esfuerzan por hacerlo en inglés.

Un grupo de niños a la entrada del colegio, a 8 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Un total de 16.070 alumnos regresan este martes 8 de septiembre a las aulas, un inicio de curso educativo marcado por la incertidumbre, el temor y la desconfianza de profesores y familias ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación, que incluyen un plan de refuerzo de la seguridad por la situación generada tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y de cara al inicio de las clases. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press / MARCOS MORENO / Europa Press

Las mismas reivindicaciones

Pero no es un día demasiado ‘chill’ para los maestros Dídac Botella y Enrique Villajos, docentes y tutores de un grupo de Sexto de Primaria y uno de Quinto respectivamente. «Empezamos el curso un poco como acabamos. No empezamos con una huelga, pero comenzamos con las mismas reivindicaciones, porque son unas reivindicaciones a las que no se ha atendido: hablamos de ratios, hablamos de calor en las aulas», resume Botella. En este centro sí hay una instalación de aire acondicionado, aunque es una anomalía entre las escuelas de la Comunitat Valenciana. Existir, existe. «Pero desde hace ni se sabe cuánto no funciona», lamenta el maestro. El martes pasado, las aulas marcaban más de 30 grados. «Y no es una cuestión solo de esta escuela, sino que es una cuestión de la escuela pública», lamenta.

Bruno es el padre de Otto, que pasa este año a tercero de Primaria. Llegaron en bici, cargados con las libretas y los libros del niño en una caja transparente. Otto mira fijamente hacia delante, hacia las puertas del centro. !Estamos bien, estamos contentos con esta escuela, a él le gusta», reconoce. Aunque Otto sigue serio, concentrado, a lo mejor expectante. Su padre también está a la expectativa de lo que deparará este curso en materia de reivindicación docente. La huelga, dice, les resultó el año pasado «un poco difícil».

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«Me parece positivo lo que están demandando, estoy de acuerdo con todo, pero fue complicado», afirma. Complicado sobre todo por conciliación. «Tuvimos que dividir más el trabajo y fue complicado», reconoce. Por eso, espera un curso más tranquilo. Un curso que acaba de comenzar.