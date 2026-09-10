El cuñado de Rita Barberá justifica que cobró 3,6 millones de contratas municipales por "anticiparse a problemas legales"

El abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, justifica que cobró 3,6 millones de contratas municipales del Ayuntamiento de València por "anticiparse a problemas legales" como parte de su asesoramiento. El letrado pide el archivo del caso Azud para él y defiende que "las comisiones ilícitas” que identifica el auto "no caben cuando el que recibe la contraprestación es un abogado", según el recurso de reforma presentado por su letrada, Ángela Coquillat, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Un recurso que la defensa de Corbín arranca con un ataque al auto del Juzgado de Instrucción 13 de València con el que se dio por finalizada la instrucción del caso Azud tras nueve años de investigaciones. "En el presente caso, lo que se denominan indicios que integran la resolución, tienen su base en apreciaciones valorativas, inconcreciones y mucha subjetividad". Y critica que el auto "calca los diferentes informes que la UCO [Unidad central operativa de la Guardia Civil] ha ido elaborando durante la instrucción, cargados de elucubraciones, hipótesis, conjeturas, suposiciones etc".

Unos informes que, junto al auto, "obvian que mi representado era en el momento de los hechos investigados, un abogado en ejercicio" por lo que el auto "sobre esa base policial, desconoce el contenido de la prestación por profesionales del derecho de un asesoramiento jurídico, y también la relación contractual de dicho procedimiento mediante el contrato de igualas".

Unas igualas (con tarifa plana de 3.000 euros al mes) que suponían para José María Corbín "una disponibilidad del mismo, la resolución de cualquier cuestión que se formule por el cliente, la revisión de documentación e incluso asesoramiento preventivo para anticiparse a problemas legales".

Y respecto a los 3,6 millones en mordidas que el auto del caso Azud achaca a Corbín, su defensa señala que "las que se vienen denominando 'comisiones ilícitas' a lo largo del auto, no caben cuando el que recibe la contraprestación, como es el caso, es un abogado. El Abogado, en el libre ejercicio de la profesión recibe del particular o de la empresa, un emolumento que, en ningún caso, por carecer de facultades y de potestad de decisión, puede ampararse en la adjudicación de algo que únicamente compete a la Administración, en este caso la local", justifica la defensa del letrado José María Corbín.

El escrito en el que recurre el auto de continuación del procedimiento abreviado del caso Azud (no dice nada de una apelación ante la sección tercera de la Audiencia de València) también alega en su descargo que "no existe indicio alguno ni que el señor Corbín hubiera ofrecido a los funcionarios del Ayuntamiento [de València] dádiva o similar, ni que estos hubieran recibido del señor Corbín dádiva o similar alguna; ni tampoco que los funcionarios le hubieran solicitado al mismo, para inclinar una adjudicación en beneficio de los clientes del despacho Corbín Abogados SL dádiva o similar".

Respecto a su cuñada y exalcaldesa de València, la defensa de Corbí señala que "en cuanto a doña Rita Barberá, ningún indicio existe en este procedimiento y desde luego prueba tampoco de que la misma interviniere o sugiriere en cualesquiera de las adjudicaciones que en el auto se relatan, ni tampoco en muchas otras que fueron adjudicadas a otras empresas, aun habiendo presentado oferta alguna de las empresas que han sido investigadas y que habían contratado al señor Corbín para asesoramiento jurídico". Además de recordar que, según la ley de contratos, "el o la alcaldesa no participa en las mesas de contratación, que están compuestas por personal técnico y administrativo para garantizar la imparcialidad y profesionalidad de la contratación pública".