Del frente frío y las fuertes tormentas a la estabilidad: la Aemet confirma un giro radical del tiempo este fin de semana en la Comunitat Valenciana

Tras el paso de un frente frío que dejó chubascos intensos, tormentas localmente fuertes —como los casi 110 litros por metro cuadrado registrados en algunos municipios de Alicante como Pego o Sagra— y un desplome térmico de hasta 8 grados en apenas unos minutos, la Comunitat Valenciana dice adiós a la inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ha activado ningún aviso para el fin de semana, dando paso a un panorama meteorológico mucho más tranquilo.

Viernes con temperaturas en ascenso

La predicción para mañana, viernes 11 de septiembre, arranca sin fenómenos significativos en el territorio valenciano. Durante la mañana se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral de Alicante y cielos poco nubosos en el resto, con tendencia a abrirse a un cielo poco nuboso de forma generalizada por la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el interior del norte de Castellón y se mantendrán con cambios ligeros en el resto, mientras que las máximas registrarán un ascenso generalizado. Los vientos soplarán flojos de dirección variable por la mañana, girando a componentes sur y este al mediodía y aumentando a moderados en el litoral de Valencia y Castellón durante la tarde.

Del frente frío y las fuertes tormentas a la estabilidad: el tiempo da un giro radical en la Comunitat Valenciana / Francisco Calabuig

Temperaturas previstas en capital de provincia: València: 17 grados de mínima y 28 de máxima.

17 grados de mínima y 28 de máxima. Alacant: 19 grados de mínima y 30 de máxima.

19 grados de mínima y 30 de máxima. Castelló de la Plana: 17 grados de mínima y 29 de máxima.

Un fin de semana marcado por el buen tiempo

De cara a pasado mañana, sábado 12 de septiembre, la situación se mantendrá estable y sin avisos meteorológicos activos. El cielo presentará intervalos de nubes bajas por la mañana, tendiendo a disminuir a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas mínimas subirán en la mitad norte y apenas sufrirán cambios en el sur, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes variaciones, salvo en el interior de Valencia, donde descenderán ligeramente. El viento será flojo de componente este, con algún intervalo moderado en el sur de Alicante en las horas centrales del día.

Temperaturas previstas en capital de provincia: València: 19 grados de mínima y 28 de máxima.

19 grados de mínima y 28 de máxima. Alacant: 19 grados de mínima y 30 de máxima.

19 grados de mínima y 30 de máxima. Castelló de la Plana: 19 grados de mínima y 29 de máxima.

Del frente frío y las tormentas a la estabilidad: el tiempo da un giro radical en la Comunitat Valenciana. / Francisco Calabuig

Para el domingo 13 de septiembre, el territorio valenciano continuará bajo un tiempo apacible. Predominará el cielo poco nuboso en general, a excepción de algunos intervalos de nubes bajas y bancos de niebla matinales en el suroeste de Valencia. Las mínimas registrarán pocos cambios y las máximas experimentarán un ascenso ligero. El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este durante las horas centrales.

Temperaturas previstas en capital de provincia: València: 18 grados de mínima y 28 de máxima. Alacant: 19 grados de mínima y 30 de máxima. Castelló de la Plana: 19 grados de mínima y 30 de máxima.

Avance para el inicio de semana

La tónica de tranquilidad meteorológica se mantendrá al arrancar la nueva semana. El lunes 14 de septiembre continuará el cielo poco nuboso en general, con presencia de nubes bajas y bancos de niebla a primera hora en el interior de la mitad sur. Las temperaturas se moverán con cambios ligeros, con valores previstos de 18/29 en València, 18/29 en Alacant y 18/30 en Castelló de la Plana, bajo vientos flojos de dirección variable por la mañana que girarán a componente este a mediodía.

Un verano histórico marcado por el calor extremo

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. La temperatura media del verano se ha situado en 24,5 °C, superando en 0,3 °C el anterior récord de 2025 y rebasando en 2,4 °C el promedio del período de referencia 1991-2020. Los diez veranos más cálidos de la serie se concentran en el siglo XXI, y siete de los ocho más cálidos se han registrado desde 2015.

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. / Aemet

El aspecto más destacado del periodo estival ha sido la persistencia del calor extremo. En el ámbito de la Península y Baleares se han contabilizado 61 días bajo condiciones de ola de calor, un récord absoluto que supera con creces los veranos de 2022 (41 días) y 2025 (36 días), lo que significa que aproximadamente dos de cada tres días del verano se han registrado temperaturas extremadamente altas.

Cómo se han distribuído las olas de calor Primera ola: Del 20 al 27 de junio, con una duración de 8 días y afectando a 42 provincias.

Del 20 al 27 de junio, con una duración de 8 días y afectando a 42 provincias. Segunda ola: Del 2 al 24 de julio, abarcando 37 provincias y consolidándose como la más intensa del verano, con una anomalía de 3,9 °C.

Del 2 al 24 de julio, abarcando 37 provincias y consolidándose como la más intensa del verano, con una anomalía de 3,9 °C. Tercera ola: Del 28 de julio al 20 de agosto, con 32 provincias afectadas.

Las olas de calor de julio y agosto han alcanzado los 23 y 24 días de duración respectivamente, situándose como la tercera y segunda más largas desde 1975, solo por detrás de la registrada en julio de 2015 (26 días).

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. / Aemet

Además, las condiciones veraniegas se han prolongado más allá de los límites trimestrales. A finales de mayo ya se experimentaron valores propios de julio y, de forma excepcional, en pleno septiembre (ya dentro del otoño meteorológico) se ha desarrollado de manera provisional otra ola de calor entre los días 2 y 7, con seis jornadas de duración y 16 provincias afectadas. Se trata de la quinta ola de calor registrada en un mes de septiembre en la serie histórica, tras las de 1987, 1988, 2006 y 2016. Por su parte, en Canarias se contabilizó una ola de calor entre el 1 y el 5 de agosto en ambas provincias del archipiélago.