Educación
Familias del colegio Mantellate exigen medidas urgentes ante la posible llegada del profesor acusado de "terapias de conversión"
La AMPA del centro educativo concertado presenta un escrito ante la Inspección Educativa al ver el nombre del profesor en la plataforma educativa con correo corporativo.
La conselleria y el colegio niegan el traslado
En la aplicación del colegio Mantellate para mantener la comunicación entre profesores, alumnado y familias aparecía el nombre de un profesor nuevo de inglés para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO): Federico M.V., con correo corporativo incluido. Los alumnos teclearon su nombre en google y se dispararon las alertas al comprobar que ese profesor era el mismo acusado de realizar "terapias de conversión" y que tiene por ello una investigación penal abierta.
El colegio Mantellate es propiedad de la Congregación de las Hermanas Mantellate Siervas de María que, sin embargo, lo tiene alquilado al Grupo Educativo Acerca, del que también forma parte el colegio Madre Josefa Campos, en Alaquàs. En ese centro daba clase Federico M.V. hasta que fue apartado de la docencia (aunque ha seguido cobrando un sueldo y formando parte de la plantilla) tras las denuncias sobre las terapias de conversión sexual que supuestamente habría realizado a personas LGTBIQ+.
Ahora, las familias del colegio concertado Mantellate aseguran que "se han llevado a una profesora para traer a este hombre", y por ello, desde la Ampa del centro han presentado una denuncia ante la Inspección Educativa de la Conselleria de Educación en la que plasman su malestar y su preocupación por la seguridad del alumnado menor de edad. "Esta Ampa no dispone de información sobre si el centro escolar y/o la empresa titular tuvieron conocimiento de dichos antecedentes en el momento de la contratación, ni sobre si se ha realizado algún tipo de valoración de riesgo o medida de protección para el alumnado menor de edad que va a estar bajo la responsabilidad docente directa del Sr. M. a partir de mañana (por ayer, día de inicio de curso)", explican en el escrito.
La causa judicial deriva de las acusaciones formuladas por extrabajadores y exalumnos del colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs, quienes denunciaron haber sido sometidos a "presuntas 'terapias de conversión' de la orientación sexual" que incluyeron "el ofrecimiento de sustancias para 'curar' la homosexualidad". Asimismo, se señala que Federico M.V. ejerció como director del Centro de Orientación Familiar (COF) "Mater Misericordiae", cuya actividad fue suspendida por el Arzobispado de Valencia en febrero de 2025 tras hacerse públicas decenas de denuncias similares publicadas en este diario.
Frances Roig (Compromís): "La consellera no puede mirar hacia otro lado. Debe apartar a este impresentable"
Quien sí ha hablado es el diputado de Compromís en las Corts Valencianes, Francesc Roig, sobre el traslado del profesor: "Esta es la consecuencia de la inacción del Consell ante la trama de torturas hacia las personas LGTBI. La consellera no puede mirar hacia otro lado. Exigimos que se aparte a este impresentable, que deje de cobrar una nómina con dinero público y, sobre todo, que se le aparte y no dé clases a niños y niñas porque es un auténtico peligro público”.
En la denuncia presentada, la Ampa afirma que, "con independencia del resultado final del procedimiento penal en curso —cuya presunción de inocencia esta asociación respeta plenamente—, la sola existencia de una investigación penal abierta por hechos de esta naturaleza, unida a la inminencia de que el profesor vaya a impartir clase a menores de edad ya desde mañana, constituye una situación de riesgo objetivo que exige la adopción de medidas cautelares inmediatas por parte de las autoridades competentes, en aplicación del principio de interés superior del menor y del deber reforzado de protección que incumbe tanto a los centros educativos como a la Administración".
La conselleria y el colegio lo niegan y arzobispado guarda silencio
Por ello, las familias exigen en la denuncia presentada por la Ampa con "carácter cautelar y mientras se dilucida la situación, se inste al centro a adoptar medidas que eviten que el Sr. F.M.V. quede a cargo, sin supervisión adicional, de grupos de alumnado menor de edad, en tanto no se despeje la situación jurídica descrita" y que se le comunique al Ampa "del resultado de las actuaciones que se lleven a cabo".
Ahora bien, desde la Conselleria de Educación afirman a Levante-EMV que Federico M.V. "no está en el centro Mantellate", sino que "se encuentra en el mismo centro donde estaba antes. La situación sigue igual que estaba porque así lo afirman desde la inspección educativa". La dirección del centro concertado Mantellate mantiene la misma versión y asegura que la información "es falsa", aunque sin aclarar porqué su nombre aparecía en la plataforma con un correo corporativo incluido. Este diario no publica la imagen para preservar los apellidos del profesor investigado.
Desde el Arzobispado de València aseguraron desconocer el tema, y tampoco hicieron declaraciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- La jueza del caso Azud confirma que Rita Barberá estaba al tanto de las tramas en el PAI del Grao, el hospital de la Católica o la UTE los Hornillos
- Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
- Los directores de centros alzan la voz: 'Creemos en la educación pública, es lo que nos mueve, pero todo tiene un límite
- Aviso naranja por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Batacazo en PISA: La Comunitat Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura
- Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca
- Ferran Torres no quería hacer política, pero llevó el lema de Trump: qué hay detrás de la polémica gorra
- Rita Barberá es el principio y fin de una etapa' ... 'Cometió un error: volver a presentarse en las elecciones