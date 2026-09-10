Los grupos de WhatsApp de padres 'vuelven a las aulas' entre advertencia por uso irresponsable

Apenas ha comenzado el curso escolar y los móviles de los padres ya resuenan a ritmo de las notificaciones de los grupos de WhatsApp. "¿Qué libros tienen que llevar mañana?", "¿Empiezan con el horario habitual?" o "¿A partir de cuando pueden quedarse al comedor?" se convierten en mensajes habituales entre aquellos progenitores que aún siguen con dudas respecto a la vuelta al colegio de sus hijos. Sin embargo, estos mensajes no son los únicos que se envían a través de los grupos, por lo que la Asociación Española de Consumidores ha solicitado a las familias que se utilicen de forma "responsable" para adecuar la experiencia educativa y fomentar que se realice al máximo nivel.

A juicio de la organización, los grupos realizados a través de la aplicación de mensajería deberían servir de forma mayoritaria para ofrecer información y datos relativos a la educación escolar de los niños, dejando de lado las críticas a los centros, miembros del profesorado y otros padres. Según afirma la asociación, realizar comentarios críticos contra otras personas puede acarrear consecuencias civiles en la medida en la que se realicen ciertos comentarios "inadecuados". A su vez, también considera que el transmisor de la información debe cerciorarse de que esa información "es cierta y no se trata de un bulo".

Otra de las solicitudes realizadas es no saturar el grupo con mensajes innecesarios. Ya es casi tradición que, cuando uno de los niños se pone malo, el padre en cuestión lo anuncie por el grupo seguido de una larga hilera de "que se mejore pronto" o similares, dejando atrás una información que podría resultar útil para alguno de los miembros. Asimismo, también han querido recalcar la importancia de que los participantes den su aprobación para ser incluidos en este tipo de canal, especialmente en los casos en los que se usan grupos de WhatsApp como forma de comunicación institucional por parte de los colegios.

Respeto por la privacidad del menor

La organización también ha solicitado que dentro de los grupos de mensajería se trate de respetar la privacidad, tanto de los menores como del resto de miembros que forman parte de la comunidad educativa. "No se deben compartir fotos de menores de edad, profesores o del resto de padres sin consentimiento. Del mismo modo, no se deben compartir estas fotos fuera del grupo y sin permiso", subraya el colectivo.

Uso responsable de grupos de WhatsApp / Asociación Española de Consumidores

En el caso de que esto suceda, se debe tener en cuenta que se puede entrar en una situación que vulnere los derechos de privacidad, por lo que se recomienda solicitar asesoramiento previo y realizar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, incluso llegar a los tribunales en el caso de que se trate de un caso grave.

La Asociación Española de Consumidores ha puesto especial énfasis en el tratamiento de los datos de los menores, que merecen "una protección específica de sus datos personales" al ser menos conocedores de los peligros que conlleva la publicación de estos. "Los padres o tutores deben ser quienes les protejan. La recogida y el tratamiento de datos de menores de edad requieren ser consentidos por quien ostente la patria potestad o tutela de los menores", resalta la organización.

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Según ha recalcado la institución, la sustitución de estos grupos de mensajería instantánea por la agenda de los menores no es adecuada. La asunción por parte de los padres de tareas que les corresponden a sus hijos no es adecuada y en muchas ocasiones puede llegar a perjudicar notablemente a los hijos, que pierden el hilo de sus responsabilidades y no son conscientes de las tareas que han de realizar cuando llegan a casa. De forma excepcional y por causas de fuerza mayor, la mensajería puede suplir esta tarea, pero no debe volverse la norma diaria en la rutina escolar, sobre todo en un momento de caída de atención y concentración del alumnado como refleja el Informe PISA.