Jorge Olcina, climatólogo, avisa de los riesgos que ya amenazan a la Comunitat Valenciana: "Se está incrementando la irregularidad de las precipitaciones"

La Comunitat Valenciana se encuentra especialmente expuesta a algunos de los efectos asociados al cambio climático. Su ubicación mediterránea, la irregularidad de las lluvias, la dependencia del agua y la elevada ocupación de buena parte del litoral hacen que determinados fenómenos atmosféricos tengan un impacto especialmente significativo sobre el territorio y sobre actividades económicas esenciales.

Las lluvias torrenciales, los periodos prolongados sin precipitaciones o los episodios de temperaturas extremas no son fenómenos desconocidos en el territorio valenciano. Sin embargo, el actual proceso de calentamiento está modificando algunas de sus características y aumentando la preocupación sobre cómo pueden evolucionar durante los próximos años.

Así lo explica Jorge Olcina, director de la Cátedra Cambio Climático Aguas de Alicante de la Universidad de Alicante, al analizar cuáles son los riesgos climáticos más preocupantes a corto y medio plazo en la provincia. Para el experto, una de las principales amenazas está relacionada con un elemento fundamental: el agua.

"En el proceso actual de cambio climático los riesgos más destacados de causa atmosférica que tenemos en nuestra provincia de Alicante son los vinculados, en primer lugar, con el agua, por exceso y por defecto", señala Olcina. Ese doble problema se manifiesta, por un lado, mediante episodios de lluvia intensa capaces de provocar inundaciones y, por otro, con periodos en los que las precipitaciones escasean y se agravan las condiciones de sequía.

El agua, uno de los grandes desafíos

Olcina recuerda la importancia que tiene este recurso para el funcionamiento de la Comunitat Valenciana. "El agua como fuente principal de abastecimiento para nuestras actividades económicas y para nuestro territorio, en definitiva, es un elemento muy afectado por el actual proceso de cambio climático", explica. La razón está, según apunta, en que "se está incrementando la irregularidad en la aparición de las precipitaciones".

Esta mayor irregularidad plantea un escenario en el que pueden alternarse periodos prolongados con pocas lluvias con episodios de precipitaciones muy intensas concentradas en poco tiempo. Son dos extremos que presentan problemas diferentes: mientras la sequía afecta a la disponibilidad de recursos hídricos, las lluvias torrenciales incrementan el riesgo de inundaciones y pueden ocasionar importantes daños.

Pero el agua no constituye la única preocupación. El aumento de las temperaturas y las olas de calor aparecen también entre los efectos más directos señalados por el climatólogo. Olcina advierte de que estos episodios "están adquiriendo tanto mayor intensidad, mayor grado en el termómetro, como mayor duración en el calendario".

El experto engloba estos fenómenos entre los peligros atmosféricos de mayor impacto en la cuenca del Mediterráneo, pero añade otros problemas que también afectan directamente a la Comunitat Valenciana. Entre ellos se encuentran los temporales marítimos y los fuertes oleajes, capaces de castigar especialmente a las primeras líneas del litoral.

El impacto sobre las playas y la agricultura

"Temporales marítimos, oleajes importantes, que están afectando a primeras líneas de costa y provocando la erosión, por ejemplo, de arenas en zonas de playa", enumera Olcina. La pérdida y desplazamiento de arena durante los temporales se convierte así en otra de las consecuencias que pueden sufrir numerosos municipios costeros de la provincia.

A estos riesgos se suman fenómenos de carácter más localizado, pero con capacidad para causar daños importantes. Es el caso de las tormentas intensas acompañadas de granizo, que pueden tener consecuencias directas sobre las explotaciones agrícolas. "También fenómenos más locales como pueden ser tormentas intensas con caída de granizo que afectan a la actividad agraria", explica.

El diagnóstico dibujado por Olcina abarca así desde las inundaciones y las sequías hasta las olas de calor, los temporales marítimos o las granizadas. "Tenemos un amplio abanico de fenómenos atmosféricos que se están viendo afectados ya en el marco de este proceso de calentamiento", resume.

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Y la Comunitat Valenciana se encuentra dentro de una de las áreas especialmente observadas por los expertos. Según destaca el director de la Cátedra, la zona mediterránea constituye "uno de esos puntos calientes" y uno de los ámbitos donde resulta especialmente importante seguir la evolución del actual proceso de cambio climático.