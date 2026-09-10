La jueza de la dana rechaza pedir los mensajes de Pilar Bernabé el 29-O porque es testigo y eran "Pradas y Argüeso los garantes de vigilar los barrancos"

La jueza de la dana, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, rechaza en un auto pedir los mensajes de Pilar Bernabé el 29-O porque es testigo y, además, eran "Salomé Pradas y Emilio Argüeso los garantes de vigilar los barrancos". La magistrada de Catarroja deniega de nuevo la petición de los dos acusados en la causa, la exconsellera Salomé Pradas y su número dos y exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, de requerir las comunicaciones de la delegada del Gobierno durante la jornada de la dana que dejó 231 víctimas mortales.

La primera negativa a requerir los mensajes de Pilar Bernabé ya se produjo el pasado mes de julio, pero tanto Pradas como Argüeso recurrieron en reforma ante el propio juzgado (Argüeso incluso recurrirá a la Audiencia de València), argumentos a los que ahora responde la magistrada.

En primera lugar la magistrada recuerda que debido a que el delito que se investiga (homicidio imprudente) no es doloso (hecho a propósito) "la aportación de los mensajes o de la información y datos sobre las comunicaciones es voluntaria, dada la naturaleza de los presuntos delitos imprudentes que son objeto de investigación en este procedimiento".

Pradas reclamaba los mensajes de Bernabé "alegando la necesaria existencia de paridad de armas entre acusación y defensa". Pero la jueza le responde que "ni la delegada del Gobierno ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ostentan la condición de partes en el procedimiento. Bernabé y Polo son testigos, por lo que la aportación de dichos mensajes y llamadas no se puede sustentar en un efecto reflejo respecto de la actuación de los investigados, por mucho que se haya solicitado su imputación de manera reiterada, y se haya confirmado en cualquier caso su denegación por la Audiencia Provincial de Valencia", recuerda la magistrada Ruiz Tobarra.

En el caso de Polo sí se aportaron sus mensajes a la causa, porque el presidente de la CHJ los aportó a la comisión de investigación de las Corts, de forma voluntaria, por lo que " es factible la solicitud a dicho órgano para su unión a la causa".

Pradas también fundamentaba su recurso en la "necesaria obtención de la información que circulaba entre las distintas Administraciones durante las horas críticas". La magistrada recuerda a la exconsellera que "una referencia meramente genérica, más allá de la específica alusión a datos y advertencias de los que se disponía en relación con la evolución del caudal en el barranco del Poyo, al conocimiento de la información que circulaba, es absolutamente insuficiente al objeto de reiterar una petición que se desvincula de situaciones concretas, lugares, poblaciones, personas con las cuales supuestamente habría contactado la testigo Pilar Bernabé, delegada del Gobierno".

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Además, la magistrada apunta a que la argumentación esgrimida por la defensa de Pradas para reivindicar los mensajes de Bernabé "parte de una premisa errónea, por su inconcreción y por el claro desplazamiento y elusión de responsabilidades en la vigilancia de algo tan vital como el control de los barrancos, conocido por los medios de comunicación, establecido en el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, y sujeto a la responsabilidad de quienes ostentaron la dirección del plan, los dos investigados: la señora Salomé Pradas y el señor Emilio Argüeso. Los dos tuvieron la posición de garante desde que se activó el plan, y en las diferentes situaciones de preemergencia y emergencia del Plan, en cuanto a la no producción del resultado letal o lesivo", apunta la magistrada.