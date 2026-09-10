Llorca exhibe unión con una cena de inicio de curso en plena incertidumbre sobre si será candidato

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, enfrenta el curso electoral con la tradicional cena de inicio de curso del PP valenciano, que tendrá lugar este viernes. El encuentro pretende exhibir unidad en las filas 'populares' con la presencia de los tres presidentes provinciales mientras Génova mantiene viva la incógnita, alimentada en los últimos meses, sobre el futuro candidato a la Generalitat en los comicios de 2027.

El PP tenía previsto anunciar los cabezas de cartel autonómicos durante el mes de septiembre pero todavía no hay fecha para esta proclamación. Es por ello que el runrún crece entre los 'populares' valencianos, que llegan a esta cena de inicio de curso sin tener claro quién luchará por revalidar su victoria en las urnas dentro de ocho meses. Es inevitable que la cita esté atravesada por dicha incógnita.

En este contexto, el PPCV intenta demostrar una imagen de cohesión hasta el punto que el presidente del PP de Valencia, Vicent Mompó, ha querido hacer coincidir su junta directiva con la cena autonómica, que este año correspondía organizar en su provincia. También acudirán sus homólogos de Alicante, Toni Pérez, y Castellón, Marta Barrachina, al encuentro en El Puig de Santa María cuyo ticket costará 45 euros a los asistentes. Por el momento se han vendido 1.200 entradas y se espera completar el aforo con un centenar más en los últimos días.

El llamamiento a los afiliados recuerda el "curso decisivo" que los 'populares' afrontan "con la misma ilusión, la misma unidad y la misma determinación de siempre". Nada que ver con las pullas soterradas que en los últimos meses han marcado el día a día de la organización en pleno debate sobre la candidatura autonómica sin que el presidente, Alberto Núñez Feijóo se haya pronunciado al respecto. En julio, el propio Mompó hizo hincapié en la interinidad de Llorca al recordar que "oficialmente" no había candidato designado y que Pérez Llorca era una "opción" para encabezar la lista.

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijoo, en el almuerzo en Sueca junto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del PP de Valencia, Vicent Mompó / Fernando Bustamante / LEV

Presencia de la dirección nacional

En ese sentido, la expectación de la cena se centraba en la eventual presencia del presidente del PP o su 'número dos', Miguel Tellado, y las palabras que pudieran pronunciar en su discurso. Sin embargo, parece que no será así. Según fuentes 'populares', ninguno de los dos ha confirmado su asistencia y la enviada de la dirección nacional sería Ester Muñoz, portavoz en el Congreso de los Diputados, que podría considerarse una 'tercera espada' en la cúpula nacional.

Contrasta, eso sí, con otras citas. La exitosa cena de navidad organizada por el PP de València ciudad, presidido por María José Catalá, contó con la presencia de Tellado y el pasado mes de junio, Feijóo acudió al almuerzo organizado por el PP provincial en Sueca, donde se llenó de elogios con Mompó mientras sostuvo un atronador silencio respecto al de Finestrat, lo que abonó el terreno para las especulaciones. Más tarde, el dirigente nacional presidió también el II Foro, Cabildos y Consells celebrado en Castellón.

La fecha de proclamación

Desde entonces, el 18 de julio el PP organizó un acto de proclamación de los 50 candidatos de capitales de provincia y la idea era hacer lo propio con los candidatos autonómicos en septiembre. Así, se extendió la idea de organizar otro evento similar el 19 de septiembre para este menester pero la dirección nacional nunca lo confirmó. Todo apunta a que, finalmente, no será esa la fecha elegida. El 28 de septiembre se ha convocado la junta directiva nacional, por lo que el equipo de Pérez Llorca ha señalado en rojo este día.

El órgano que debe ratificar a los cabezas de carteles a elecciones es el comité electoral nacional del PP que preside el gallego Diego Calvo. Aunque ciertamente es un mero formalismo ya que la decisión es del presidente. Este lunes, Pérez Llorca se remitió a los plazos de la dirección y dijo que vivía ese proceso con “absoluta tranquilidad”.

El president de la Generalitat Valenciana ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas a la espera de la confirmación oficial pero el silencio en la dirección nacional empieza a pesar, más si cabe ante la posibilidad de llegar a la celebración del 9 d'Octubre sin una ratificación oficial, lo que daría munición a la oposición para poner el foco sobre la interinidad del president de la Generalitat.

Pese a todo, el dirigente de Finestrat parece ser la única opción sobre la mesa y su equipo espera su designación tras haber acometido la complicada tarea de calmar una legislatura marcada por la tragedia de la dana, que se cobró la vida de 232 personas en la provincia de Valencia y provocó, más de un año después, la dimisión del hasta entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Tras una convulsa sucesión y con las reservas iniciales de los presidentes provinciales, Pérez Llorca consiguió el aval de Génova y ha calmado las aguas desde el Palau, además de conseguir aprobar sus primeros presupuestos y los últimos del mandato, aprovechando la buena relación que ya mantenía con Vox, sus socios parlamentarios, cuando era síndic del PP en Les Corts.

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Sin embargo, Feijóo ha mantenido una evidente indefinición respecto a su futuro que ha llenado de dudas a la militancia y ha dado vía libre a las especulaciones sobre el liderazgo del PPCV. Además de mantener aparcado el congreso autonómico que serviría para acabar con la gestora que pilota el partido y proclamar un nuevo líder, el presidente nacional ha evitado cualquier guiño o señal de respaldo a su figura.