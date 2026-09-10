El nuevo azul de la Generalitat llega a las placas de los colegios

Empieza un nuevo curso escolar y ya se sabe que cualquier inicio contiene novedades. Que si apertura de libros, que si cambio de contenidos, que si reformulación de normas y hay hasta quienes podrán estrenar centro. Le ocurrirá al alumnado del IES Patacona con el comienzo ordinario de las clases, pero su inauguración tiene además una novedad que trasciende a las más de 24 unidades educativas de ESO y Bachillerato que alberga el recinto: el nuevo color de los carteles oficiales.

Igual que pasó con los espacios donde intervienen los miembros del Consell, el abono del metro o la tarjeta sanitaria del SIP, el nuevo azul corporativo de la Generalitat también teñirá la placa informativa que preside la entrada del nuevo IES Patacona. Así se puede ver en el centro a días de su estreno oficial, con el cartel ya instalado con el nombre en blanco del centro envuelto en una franja superior en Azul Pantone 293C y una franja inferior blanca con el logo de la Generalitat en ese tono de azul.

Placa del CEIP Gloria Fuertes de Alzira, con la franja roja. / Carles Llorca

Esta variedad cromática se contrapone con la que hasta ahora decoraba la entrada de todos los centros educativos públicos. En estos, la franja superior era roja (en concreto, Rojo Pantone 186C, color oficial de la Administración autonómica desde la recuperación del autogobierno) con el logo de la Generalitat Valenciana en blanco y una parte inferior en blanco donde aparece el nombre del IES o el CEIP correspondiente en negro. El cambio cromático en la placa de los centros educativos supone llevar a la práctica la instrucción de la Dirección General de Promoción Institucional para remodelar el manual de identidad corporativo.

Según la propia orden, firmada a finales de 2025, "la modificación principal reside en la incorporación del color Azul Pantone 293C en el logo de la Generalitat Valenciana y en todos sus soportes y aplicaciones, debiendo primar este color en el uso de los logos y aplicaciones que se utilicen o se lleven a cabo en lo sucesivo por todos los centros directivos, organismos, entidades etc… que formen de alguna forma parte de la Generalitat Valenciana".

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El Colegio CEIP CRA Serra del Benicadell, con la franja roja en la placa. / Perales Iborra / LEV

Así, el IES Patacona es uno de los primeros en 'mudar' la piel de su placa informativa al ser uno de los pocos de reciente construcción que se estrenarán con la nueva orden ya en marcha. Es la forma 'económica' de aplicar este cambio de color corporativo ya que si tuviera que hacerlo en todos a la vez su coste, según explicaron a Levante-EMV en el momento en que se firmó el cambio normativo diferentes expertos en la materia, podría rondar las "decenas de millones" de euros si se ejecuta según marcan los cánones del diseño: es decir, de manera rápida y coordinada para dar coherencia a la nueva imagen y evitar que conviva con las anteriores, generando confusión.