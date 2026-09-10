El PSPV exigirá la reprobación de Mompó por los "insultos machistas" a Morant, pero descarta una moción de censura

No habrá moción de censura a Vicent Mompó en la Diputación de Valencia, pero eso no significará que sus exabruptos contra Diana Morant no vayan a debatirse en el pleno. Y no solo en la corporación provincial que preside sino también en las Corts. El PSPV ha anunciado este jueves sendas propuestas para exigir la reprobación del dirigente popular tanto en la Diputación de Valencia como en las Corts después de que llamara a la líder de los socialistas valencianos "lameculos" y le dijera que no valía "para nada".

La iniciativa la aprobará este mismo jueves el Consell de les Dones de la federación donde están representadas todas las responsables de Igualdad del partido en sus diferentes estructuras. Así lo ha anunciado antes de la cita la responsable de este área a nivel autonómico, Maria Such, quien ha señalado que una persona, "sea presidente de la Diputación o no, no puede dirigir insultos machistas hacia ninguna mujer de forma impune", de ahí la petición de reprobación que deberá debatirse tanto en el pleno provincial como en el parlamento autonómico, forzando al PP a su posicionamiento.

El Consell de les Dones es el órgano al que la dirección del partido ha dejado la canalización de la respuesta a un comportamiento que, aseguran "no puede normalizarse ni quedar sin consecuencias". A él apeló la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, el pasado sábado en una comparecencia y también el lunes la líder de la federación, Diana Morant, que dejó en sus manos las acciones que debían tomar. "Las mujeres tienen voz propia y yo voy a escuchar a las mujeres de mi partido, el resultado de ello anunciaremos medidas", indicó la dirigente socialista.

En este sentido, Such, encargada de pilotar este ente, ha incidido en que Mompó "está muy equivocado si piensa que el PSPV-PSOE no va a responder ante sus ataques machistas a nuestra secretaria general" y ha reiterado que esos insultos "no tienen ningún tipo de argumentación política y que se producen como respuesta a una crítica política legítima que hacemos como partido”. En concreto, Morant le había afeado, vía publicación en redes sociales, que la Diputación de Valencia hubiera mandado a su personal a casa en la tarde de la dana y que, en cambio, no hiciera un aviso general a la población. Fue a ese mensaje al que Mompó le contestó con las palabras ya conocidas.

Diana Morant preside la ejecutiva de finales de agosto con Maria Such a la izquierda del todo. / Levante-EMV

Entre ellas, el presidente de la diputación le dijo que era la "lameculos de Sánchez" y "no vales para nada", una frase que, según ha reiterado Such, "es recurrente del machismo estructural que sufrimos las mujeres, y si no, que le pregunten a las 7.000 personas que son atendidas en los centros 24 horas de la Comunitat Valenciana”. “Estamos hablando de expresiones que reproducen un tipo de violencia verbal que las mujeres sufrimos de manera recurrente y que no podemos normalizar, y mucho menos cuando proceden de una persona que ostenta una responsabilidad institucional”, ha insistido la dirigente socialista.

"Hipocresía"

La reunión del Consell de les Dones del PSPV-PSOE llegará casi una semana después de que se iniciara la polémica dando luz verde a la respuesta del partido. Ahora falta ver el calado de las mociones cuando estas lleguen al debate. Parece complicado que el PP vaya a votar en contra de su propio dirigente tanto en la diputación como en las Corts. De hecho, el síndic del partido en la cámara autonómica, Fernando Pastor, evitó el lunes reprobar a Mompó y se centró en criticar la "hipocresía" de los socialistas y recordar otras declaraciones polémicas de cargos de la formación.

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Tampoco parece que vayan a dar el visto bueno a la propuesta los socios de los 'populares' tanto en la cámara autonómica (Vox) como en el pleno provincial (Vox y Ens Uneix). De hecho, la posibilidad de una moción de censura no descartada por la formación hasta este jueves tenía en Ens Uneix y su representante en la corporación, Natàlia Enguix, vicepresidenta de la diputación, responsable de Igualdad y voto decisivo en el pleno su principal escollo. “No soy quién para decirle a Vicent Mompó cómo expresarse en las redes y, lógicamente, ciertas definiciones políticas pueden sonar mal, pero me sorprende la piel tan fina que se les ha puesto a Diana Morant, Rebeca Torró y a toda su gente”, dijo Enguix al respecto el martes, cerrando esa puerta.