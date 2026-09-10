Renfe retira tres AVLO y cuatro AVE de la línea València-Madrid tras las reducciones de velocidad de los maquinistas

La operadora pública Renfe ha retirado tres trenes AVLO y cuatro AVE de la línea València-Madrid tras las reducciones de velocidad adoptadas por los maquinistas. Unos convoyes que han sido sustituidos por trenes con menor capacidad, según ha informado la Cadena Ser. Una decisión que se produce días después de las reuniones que ha mantenido la empresa con el sindicato de maquinistas Semaf. Los conductores han reducido la velocidad de los trenes de 300 a 200 km/h para evitar traquetreos y garantizar la confortabilidad del viaje.

El sindicato de maquinistas Semaf (Sindicato español de maquinistas y ayudantes Ferroviarios) ha reclamado a la operadora pública Renfe , dependiente del Ministerio de Transportes, que reduzca la velocidad máxima de los trenes de la serie S106 de Talgo conocido como Avril (siglas de alta velocidad rueda independiente ligero) para evitar la degradación de los bogies (las estructuras con ruedas y ejes de los trenes) y garantizar la seguridad, tras la aparición de fisuras en los bogies de la serie 106 AF (ancho fijo) de Talgo el año pasado, que ya obligaron a retirar trenes de la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa.

Renfe aseguraba ayer en una nota de prensa que "la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ha ratificado la idoneidad de las medidas de vigilancia y control aplicadas por Renfe a los trenes de la serie S106 de ancho fijo (AF) y ha destacado la eficacia de los sistemas implantados para garantizar su circulación segura".

Aunque ayer mismo, según la información adelantada por la Cadena Ser, ya retiraba un AVLO València-Madrid y los otros seis han sido sustituidos hoy. Los cambios suponen que los trenes pasan de 507 y 581 plazas a 356 y 438 plazas. Los trenes afectados son los València-Madrid de las 6.32, 7.32, 8.38, 9.38, 13.32, 15.38, 49,42 y 21.38 horas. Y los de Madrid València de las 10.30, 12.34, 16.30, 18.24, 21.00 y 23.05 horas, según la Cadena Ser.

Noticias relacionadas

Desde Renfe aseguran que la sustitución del material la han decidido para reducir el impacto de la reducción de velocidad adoptada por los maquinistas. Y que informa a los viajeros de que los posibles retrasos -de 15 a 20 minutos si la velocidad se reduce a 200 km/h en el trayecto València-Madrid- se deben a esta decisión de los maquinistas de reducir la velocidad.