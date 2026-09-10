Tres accidentes complican el tráfico en Valencia en plena hora punta

Dos accidentes en la V-31 y otro en la V-30 a primera hora de la mañana complican la circulación en la cirunvalación de València y en su área metropolitana. Según los datos del mapa de tráfico de la DGT, el siniestro de la V-30 ha tenido lugar en la vía de sevicio de la carretera a la altura de la salida al enlace de la A--3 en sentido hacia la A-7 y genera 3 kilómetros de retenciones en la vía principal y 4 kilómetros más en la vía de servicio. En sentido contrario, un vehículo detenido en el arcén derecho y acumula 2 kilómetros de colas.

Tráfico denso en la Pista de Silla a la altura de Sedaví / DGT

El primer accidente registrado en la V-31 corta el carril izquierdo de la calzada en sentido València. El vehículo siniestrado se encuenra en el puente sobre el nuevo cauce. Un segundo accidente en esta autovía, a la altura de Beniparrell y Silla y en sentido hacia la capital, corta de nuevo el carril izquirdo en el punto kilométrico 5.1. Este siniestro arrastra 4 kilómetros de retenciones.

Retenciones de entrada a València

Los accesos a la ciudad registran sus retenciones habituales de hora punta. La A-3 registra dos kilómetros de entrada hacia la Avenida del Cid. La CV-35 también acumula un kilómetro y medio de colas en el acceso a València por la avenida de Cortes Valencianas. La entrada por el norte, V-21, registra 1,5 kilómetros de cola entre Alboraia y el Cap i casal.

La Pista de Silla también acumula retenciones de algo más de 2 kilómetros entre Silla y Catarroja en sentido hacia València. En sentido a Alicante, la vía lleva dos kilómetros de tráfico denso entre Albal y Silla.

Noticias relacionadas

Por último, la autovía de Torrent (CV-36) acumula dos kilómetros de retenciones de entrada entre Picanya y València.