La UPV arranca el curso con la mirada puesta en China

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha inaugurado el curso académico 2026-2027 con la mirada puesta en su desarrollo con la nueva base en China y los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la enseñanza y la investigación. El acto ha reunido a representantes de la comunidad universitaria y autoridades valencianas y ha servido también para reconocer la trayectoria académica e investigadora de profesores, catedráticos y nuevos doctores.

La ceremonia ha comenzado con la lectura de la memoria del pasado curso académico, seguida del reconocimiento a los nuevos catedráticos y al profesorado que ha alcanzado su quinta evaluación positiva de la actividad investigadora. También se ha celebrado la investidura académica de los nuevos doctores y la entrega de los premios extraordinarios de tesis doctoral, poco antes de comenzar con la lección inaugural que ha corrido a cargo del doctor Manuel Esteve Domingo, bajo el título ‘Ciberseguridad y Ciberdefensa: retos compartidos frente a las amenazas en el ciberespacio’, que ha querido resaltar el hecho de que se trata de un asunto “que concierne a todos” y haciendo también mención a la Inteligencia Artificial.

Una cuestión sobre la que posteriormente ha incidido el rector de la UPV, Pepe Capilla, al advertir de la nueva dimensión que adquiere la ciberseguridad con la rápida evolución de la inteligencia artificial. “No debemos demonizar la tecnología, debemos comprenderla”, ha señalado durante su intervención, en la que ha defendido la necesidad de proteger los datos y prevenir sus usos maliciosos.

El rector también ha aprovechado la apertura para plantear los retos de futuro de la institución. Según ha mencionado, la inteligencia artificial obliga a reconsiderar tanto los contenidos como la forma de enseñar y a reforzar capacidades humanas como el pensamiento crítico, sirviendo como una herramienta que permita mejorar el rendimiento, pero no reemplazar el conocimiento humano. “La inteligencia artificial debe ampliar nuestras capacidades, no sustituir nuestra responsabilidad de pensar, decidir y actuar”, ha subrayado.

El nuevo curso arranca además con cifras al alza. Según los datos expuestos por el rector, la matrícula de nuevos estudiantes de grado supera los 6.600 alumnos, un 6,5 % más que el curso anterior, mientras todavía permanecen más de 300 personas en lista de espera. En los programas de máster, el crecimiento estimado alcanza el 15 % respecto al pasado curso y acumula un incremento del 35 % durante los últimos tres años.

La expansión internacional ha ocupado también un lugar destacado en el discurso. La UPV ha iniciado este curso la actividad de su nuevo centro universitario en China, desarrollado en colaboración con Beihang University y ubicado en uno de los principales polos tecnológicos e industriales del país. La nueva sede arranca con cerca de 400 estudiantes y pretende convertirse, además de en un espacio académico, en un ecosistema conectado con empresas tecnológicas y con oportunidades para estudiantes y personal investigador.

La Generalitat, presente con la comunidad universitaria

El vicepresidente de la Generalitat, José Díez, ha reivindicado durante su intervención el compromiso del Consell con el sistema universitario valenciano y ha destacado el plan de financiación 2026-2029. Los presupuestos autonómicos de 2026 contemplan más de 1.097 millones de euros en transferencias a las universidades públicas, a los que se suman cerca de 40 millones para compensar la reducción de los precios públicos académicos.

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Díez también ha puesto el foco en las políticas dirigidas al estudiantado. La Generalitat mantiene congelados los precios públicos desde el curso 2023-2024 y ha incrementado un 67 % los recursos destinados a becas, que superan los 52 millones de euros anuales. A ello se incorporan este curso las ayudas Impulso Universitario, dotadas con 20 millones de euros y destinadas a garantizar la gratuidad de la primera matrícula a quienes aprueben íntegramente el primer curso, con cerca de 20.000 potenciales beneficiarios.