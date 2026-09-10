Las víctimas de la dana trasladan su "malestar" a la UJI por tener a Pradas de profesora

Enfado de familiares de víctimas de la dana ante el nuevo curso de la Universitat Jaume I de Castellón por una de sus docentes: Salomé Pradas. Una de las principales entidades que agrupa a este colectivo, la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, ha dirigido una carta a Jesús Lancis, rector de la UJI para trasladarle su "preocupación y profundo malestar" por la incorporación, "un curso escolar más", de la exconsellera de Justicia “Salomé Pradas como profesora sustituta” en la universidad pública.

Según el comunicado difundido por la asociación, en el escrito le señalan al rector que la labor de Pradas como profesora en esta institución plantea “importantes cuestiones de carácter institucional, ético y moral” al tener en cuenta, agregan, que la exconsellera se encuentra investigada judicialmente en el procedimiento que trata de esclarecer las circunstancias y posibles responsabilidades relacionadas con la gestión de la emergencia durante la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó la muerte de 232 personas.

Pradas entró en el Consell en julio de 2023 primero como responsable de Medio Ambiente y un año después fue nombrada consellera de Justicia y Emergencias. Un mes después de la dana, fue destituida y volvió a retomar su carrera profesional como abogada, con despacho propio. A estas funciones se le añadieron, en septiembre de 2025, su regreso a la UJI tras apuntarse a una convocatoria oficial para la bolsa de profesores sustitutos en la Facultad de Derecho.

Según informó el año pasado la propia universidad, su contratación el año pasado se dio en función del orden de la bolsa correspondiente siguiendo el procedimiento público y regulado para ejercer las labores de profesora de Derecho Civil. No era la primera vez que impartía clases en la institución académica. Pradas ya había sido profesora asociada adscrita al Departamento de Derecho Privado en los cursos 2008-2009; 2012-2013 y 2013-2014.

Las víctimas y sus familiares subrayan que respetan "plenamente la presunción de inocencia y el derecho de defensa”, y que no pretenden anticipar ningún pronunciamiento sobre la eventual responsabilidad penal de la investigada, no obstante, remarcan que su reclamación se sitúa, "en otro ámbito": el de la “responsabilidad y sensibilidad que debe mantener una institución pública ante una situación que continúa abierta judicialmente y que afecta directamente a cientos de familias”.

"Especialmente doloroso"

En la carta, la asociación traslada al Rectorado de esta institución académica que resulta "especialmente doloroso" para las familias que, mientras la Justicia continúa tratando de determinar qué ocurrió durante aquella emergencia y qué responsabilidades pudieron existir, una de las personas investigadas por su actuación al frente de la gestión de emergencias pueda incorporarse con total normalidad a la actividad docente de una universidad pública.

La asociación considera que la UJI “no puede permanecer al margen de esta cuestión” y reclama al rector una respuesta oficial sobre la posición de la institución ante las implicaciones que, desde el punto de vista ético y moral, plantea esta incorporación. La carta remitida al Rectorado aborda además otros aspectos que la asociación considera relevantes y que quiere poner en conocimiento de la institución antes de hacer públicas todas sus consideraciones.

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Para las víctimas, no se trata de cuestionar derechos fundamentales ni de sustituir a la Justicia, sino de reclamar que las instituciones públicas mantengan “memoria, sensibilidad y respeto hacia las 232 personas fallecidas y hacia unas familias que, casi dos años después de la tragedia, continúan reclamando verdad, justicia y memoria”. La Asociación espera ahora que el Rectorado de la Universitat Jaume I dé una respuesta a la misiva y explique públicamente cuál es la posición de la institución ante esta situación, considerando que “la respuesta de una universidad pública ante una cuestión de esta naturaleza también forma parte de su responsabilidad ante la sociedad”.