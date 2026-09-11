Un accidente en la Pista de Silla dificulta la salida de València

Un accidente en la Pista de Silla complica la salida de València hacia el sur a primera hora de este viernes 11 de septiembre. El siniestro, que mantiene cortado el arcén derecho de la vía, ha tenido lugar a la altura de Silla, en el punto kilométrico 5 en sentido hacia Alicante, muy cerca del enlace con el distribuidor sur (CV-33). Se acumulan a esta hora dos kilómetros y medio de retenciones entre Catarroja y Beniparrell, según los datos del mapa de tráfico de la DGT.

Las carreteras del área metropolitana de València vuelven a registrar importantes problemas de circulación este viernes 11 de septiembre. La DGT contabiliza más de 20 kilómetros de retenciones en los principales accesos y salidas de la ciudad, con la A-7 y la CV-35 entre las vías más afectadas.

La A-7 concentra las principales retenciones

El punto más crítico en la red viaria valenciana se localiza en la A-7, con varios tramos afectados. Entre Moncada y Paterna, en sentido Alicante, se acumulan unos seis kilómetros de retenciones. A estos se suman otros dos kilómetros entre El Puig de Santa Maria y Rafelbunyol, también hacia Alicante.

En Paterna, la misma autovía presenta además 4,5 kilómetros de circulación lenta en sentido Alicante, uno de los puntos que más está complicando la movilidad durante la mañana.

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A todo esto, hay que sumarle las retenciones habituales en la V-30, dónde se registran alrededor de dos kilómetros de tráfico lento entre Xirivella y Mislata hacia la A-7. Por su parte, la CV-30 suma 1,5 kilómetros de retenciones entre Paterna y Quart de Poblet, en sentido V-30.