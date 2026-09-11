Las bicicletas toman València en la primera protesta del curso por la escuela pública

La comunidad educativa ha dado el pistoletazo de salida a las movilizaciones del nuevo curso escolar con una marcha lenta sobre ruedas en València. La convocatoria, organizada por el sindicato Stepv bajo el lema de la "6ª rodada per l’Educació Pública, de qualitat i en valencià", ha reunido esta tarde a decenas de bicicletas, patinetes y vehículos de movilidad personal que han tomado las calles de la ciudad en un ambiente tanto festivo como reivindicativo.

La protesta ha arrancado en la céntrica plaza de la Virgen y ha discurrido hasta llegar a la playa de la Malvarrosa. Docentes, familias y alumnado han participado de forma conjunta en el recorrido, haciendo sonar pitos y luciendo pancartas para visibilizar sus reivindicaciones en favor de la escuela pública.

Esta acción sobre ruedas se convierte así en la primera gran protesta del curso 2026-2027 y actúa como el preámbulo perfecto para la gran manifestación unitaria convocada para mañana, 12 de septiembre, en las principales ciudades de la Comunitat Valenciana. Con ambas movilizaciones, la comunidad educativa exige a la Conselleria d'Educació la reapertura inmediata de las negociaciones orientadas a mejorar las condiciones laborales y educativas del sector.