Bronca en el acto de apertura de la UV: Morant critica a Pérez Llorca y Ortí por no acudir a la inauguración de la UV

Lo que debería haber sido un acto pacífico y meramente académico, como tiende a ser el acto de apertura de la Universitat de València, ha virado bruscamente hasta crear un nuevo punto de fricción entre la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la Generalitat Valenciana y la Conselleria de Educación, Innovación y Universidades. Los momentos previos al inicio de la ceremonia han abierto un nuevo choque institucional cuando la ministra ha cargado duramente contra el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al criticar que no haya acudido junto a la consellera de Educación, Carmen Ortí, a un acto de índole académica en medio de la crisis educativa.

"¿Dónde está el señor Llorca?", ha proclamado la ministra ante la ausencia del president, que no ha hecho acto de presencia en ninguno de los dos actos de inauguración del curso de las universidades públicas valencianas. "Cada vez se parece más a la situación de Mazón”, ha criticado la ministra ante la inexistente aparición del president, a lo que ha añadido que se trata de una "anomalía" que ni el president de la Generalitat ni la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, se hayan presentado.

Morant ha querido resaltar más aún lo extraordinario de la falta de asistencia, ya que se trata de un caso poco habitual en la universidad, ya que Juan Luis Gandía estrenaba el curso como rector por primera vez. “Es su primer curso académico con un nuevo rectorado y una nueva dirección y no está la máxima autoridad del consell ni el president”, ha apuntado la ministra. Sin embargo, en ambas ceremonias la Generalitat ha contado con representación, siendo José Diez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, el encargado de representar a la Generalitat en la Universitat Politècnica de València, mientras que Esther Gómez, secretaria autonómica de universidades, ha hecho lo propio en la UV.

Respuesta desde la Generalitat

Por su parte, el síndic del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts, Fernando Pastor, ha replicado a los comentarios realizados por la ministra, argumentando los motivos por los que ninguno de los dos miembros ha podido asistir en representación de la Generalitat. El caso más desafortunado ha sido el de la consellera, que según ha informado su propio partido no ha podido asistir no por voluntad propia, "sino por motivos de salud, ya que permanece ingresada en el hospital desde el pasado miércoles", ha explicado.

Por su parte, el síndic también ha defendido los motivos por los que el president de la Generalitat no ha asistido al acto. “Pérez Llorca se encuentra defendiendo un bien indispensable en nuestra tierra, como es el agua", ha desarrollado justo antes de atacar al gobierno, que considera que el gobierno "no hace más que torpedear para condenar la agricultura de nuestra Comunitat".

Así ha sido el acto de inicio de curso de la UV con la ministra Diana Morant / Miguel Angel Montesinos

Asimismo, el comisionado del GPP le ha recordado a Morant su "desfachatez y corta memoria", dado a que ella tampoco se presentó el pasado jueves en el acto de apertura de la UPV, una ausencia que se repite de la tomadura de posesión del rector de la UV, que tuvo lugar el lunes 13 de abril.

Críticas a la situación educativa

Antes de la contestación, la ministra también ha reprochado la situación educativa que atraviesa en estos momentos la Comunitat Valenciana. Morant ha afirmado que la Generalitat no está “presencialmente ni tampoco en las cosas que importan”, haciendo referencia a la mala gestión de la Generalitat durante la crisis educacional que atraviesa la autonomía. “Las decisiones del señor Perez Llorca para empezar el curso han sido ningunear al profesorado y a todas sus demandas”, insiste Morant, que también ha criticado la escasa implicación con la comunidad de profesores y alumnos.

Valencia. VLC. Acto de presentación de Curso Universidad Valencia, la Nau. Diana Morant / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Asimismo, la ministra también ha destacado la falta de medidas de climatización en los centros educativos y las nuevas medidas tomadas por la Generalitat de cara al nuevo curso: “Este verano han repartido entre cinco y seis ventiladores en cada colegio, han implementado la policía educativa para estar encima del profesorado y han recurrido al supremo lo que han ganado los ayuntamientos para que se siguiera el plan edificante”. Según la propia ministra, no se puede esperar nada “de aquellos que no han cambiado nada”.

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Morant también ha aprovechado la oportunidad para resaltar que esta “enamorada del sistema universitario”, pero que se encuentra preocupada por lo que significa que los estudiantes se queden fuera de los grados que desean estudiar “con notas altísimas superiores al doce” debido a que las universidades no aumentan la oferta en las carreras más solicitadas.