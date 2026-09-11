Controlado el grave incendio de dos naves industriales en Montserrat

Susto en Montserrat al producirse un incendio en una nave industrial que ha obligado a movilizar durante toda la noche a un amplio dispositivo de bomberos. El fuego se inició alrededor de las 23.00 horas en las instalaciones de una empresa dedicada a la producción de productos químicos de higiene y posteriormente se propagó a una nave de otra empresa dedicada a la producción de madera.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha dado por controlado el incendio a las 7.40 horas de este viernes, según ha informado Emergencias de la Generalitat. Los efectivos han continuado trabajando durante la madrugada para contener las llamas y, especialmente, para evitar que el fuego se extendiera a otras naves de la zona industrial.

En el dispositivo han participado diez dotaciones de bomberos y tres unidades de mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Los efectivos han permanecido en el lugar durante toda la noche debido al riesgo de propagación entre las distintas instalaciones industriales.

Según informó el propio Consorcio durante la noche, el incendio afectó inicialmente a dos naves: una dedicada a la producción de productos químicos de higiene y otra relacionada con la producción de madera. Las labores se han centrado tanto en la extinción del fuego como en impedir que las llamas alcanzaran otras empresas próximas.

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Por el momento, no se han informado de daños personales ni se han comunicado las causas que pudieron originar el incendio. El fuego queda controlado después de más de ocho horas de intervención de los servicios de emergencia.