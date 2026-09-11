Declarado un incendio de vegetación en Alberic tras arder un vehículo junto a la AP-7
Las llamas se han propagado a una zona de cañar y el humo afecta a la visibilidad en la autopista
Un incendio de vegetación declarado este viernes en Alberic ha obligado a movilizar a efectivos de emergencias junto a la AP-7. El fuego se ha iniciado tras incendiarse un vehículo y las llamas se han propagado posteriormente a una zona de cañar próxima a la autopista.
Hasta el lugar se han desplazado una unidad y una autobomba de los agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana, además de dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que trabajan en la extinción del incendio.
La columna de humo está afectando a la visibilidad de los conductores de la AP-7, dónde se registran ya más de 2 kilómetros de retenciones.
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