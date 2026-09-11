Diana Morant en el inicio de curso de la UV: “¿Dónde está Pérez Llorca? Cada vez se parece más a la situación de Mazón”

El nuevo curso universitario ya ha comenzado, y como es tradición, las universidades valencianas realizan el acto de inauguración del curso junto a sus doctores y catedráticos. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, también ha hecho acto de presencia en el acto de inauguración del curso de la Universitat de València (UV), donde ha preguntado por el paradero del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que no se ha dejado ver ni en la apertura de ninguna de las dos universidades públicas más representativas de la ciudad. “¿Dónde está el señor Pérez Llorca? Cada vez se parece más a la situación de Mazón”, ha criticado la ministra ante la inexistente aparición del president.

Así ha sido el acto de inicio de curso de la UV con la ministra Diana Morant / Miguel Angel Montesinos

Morant ha tildado de “anomalía” que ni el president de la Generalitat ni la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, se hayan presentado al acto de inauguración de dos de las universidades más prestigiosas de España. “Es su primer curso académico con un nuevo rectorado y una nueva dirección y no está la máxima autoridad del consell ni el president”, ha apuntado la ministra. En el acto de inauguración de la Universitat Politècnica de València la situación fue parecida, solo que la Generalitat sí que mandó a José Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, en representación oficial.

Criticas a la gestión con los colegios

Morant ha afirmado que la Generalitat no está “presencialmente ni tampoco en las cosas que importan”, haciendo referencia a la mala gestión de la Generalitat durante la crisis educativa que atraviesa la Comunitat Valenciana. “Las decisiones del señor Perez Llorca para empezar el curso han sido ningunear al profesorado y a todas sus demandas”, insiste Morant, que también ha criticado la escasa implicación con la comunidad educativa.

Asimismo, la ministra también ha destacado la falta de medidas de climatización en los centros educativos y las nuevas medidas tomadas por la Generalitat de cara al nuevo curso: “Este verano han repartido entre cinco y seis ventiladores en cada colegio, han implementado la policía educativa para estar encima del profesorado y han recurrido al supremo lo que han ganado los ayuntamientos para que se siguiera el plan edificante”. Según la propia ministra, no se puede esperar nada “de aquellos que no han cambiado nada”.

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Morant también ha aprovechado la oportunidad para resaltar que esta “enamorada del sistema universitario”, pero que se encuentra preocupada por lo que significa que los estudiantes se queden fuera de los grados que desean estudiar “con notas altísimas superiores al doce” debido a que las universidades no aumentan la oferta en las carreras más solicitadas.