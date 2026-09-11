El juez rechaza dar un mes al PP para que presente su escrito de acusación en el caso Azud

El Partido Popular, personado en el caso Azud como acusación popular, deberá mostrar sus cartas en el plazo habitual de diez días y no en un mes, como había solicitado la representación letrada del partido. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 13 dio por finalizada la instrucción de esta macrocausa de corrupción que se inició judicialmente en 2017 (con orígenes en una inspección tributaria en 2016, tras un anónimo) y que ha llegado a tener un total de 61 personas investigadas. Finalmente han sido 38 las personas investigadas y la magistrada daba un plazo de diez días para que "el Ministerio Fiscal y partes acusadoras personadas soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o bien soliciten el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias".

Esta es la tesitura que debe resolver el Partido Popular en los próximos días: si acusa, pide el archivo o solicitar más indagaciones. En 2023, cuando el PP decidió personarse en esta causa junto al partido Vox, la respuesta hubiera sido más sencilla. Según el cómputo realizado por Levante-EMV a fecha del 3 de abril de 2023 de las 57 personas investigadas en el caso Azud , un total de 37 personas estaban relacionados con el Partido Popular, otras diez con el PSPV y otras diez personas se podían considerar ambivalentes porque estarían implicadas en tramas que afectan a destacados miembros de los dos partidos. Entre los exdirigentes socialistas acusados, se encontraba el exsecretario de finanzas del PSPV-PSOE, José María Cataluña, el expresidente de la Confederación Hidográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, y el consejero delegado de la empresa Aguas del Júcar SA de 2004 a 2008, José María Marugán.

Desde las filas populares afilaban los cuchillos ante la posibilidad de que se investigara la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE en las elecciones de 2007 y 2008. Incluso en abril de 2023, el Partido Popular anunció que iba a solicitar dos comisiones de investigación en las Corts y el Congreso de los Diputados sobre el caso Azud. En las Corts la entonces síndica popular Maria José Catalá (actual alcaldesa de València) solicitó crear una comisión de investigación sobre el “presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de proyectos urbanísticos y contratos públicos, investigados en el caso Azud, así como la posible financiación irregular del PSPV”. A través de una corrección de errores añadió la coletilla “o cualquier otro". Su homóloga en el Congreso y entonces secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pronunció una frase grandilocuente el 29 de marzo de 2023 al solicitar la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE y de su organización en la Comunitat Valenciana: “los ya conocidos caso Azud o caso Acuamed, que ahora evolucionan al caso Ximo Puig”, aseguraba, en un intento de extender la sombra de la duda sobre los socialistas, a escasos meses de las elecciones y obviando que destacados responsables de su partido también estaban implicados en el caso Azud.

El PP y Vox incluso se enfrentaron en los primeros meses de 2023 para ser la acusación principal en el caso Azud y desmarcarse del clan Barberá. Como contó Levante-EMV, ambas formaciones se achacaron «conflicto de intereses» por la afiliación del abogado José María Corbín y una hija al partido de ultraderecha y la contratación de otra en el grupo municipal popular de València. La titular del Juzgado de Instrucción 13 lamentó en el auto que admitió las acusaciones de ambos partidos que hubieran solicitado ser acusación [en enero de 2023] «cuando nos encontramos inmersos en pleno período electoral, de lo que podría inferirse los verdaderos motivos de dichas personaciones». Vox solicitó personarse a pesar de la proximidad al partido de ultraderecha que tanto Corbín como una de sus hijas publicitaron, antes de verse implicados en el caso Azud. Finalmente la jueza del caso Azud decidió que el primero que ingresara el dinero dirigiría la acusación popular. Una foto «finish» que finalmente ganó el PP, aunque Vox no dejó de recurrir, y perder, todas los recursos que presentó. Finalmente el partido de ultraderecha abandonó el caso Azud en septiembre de 2023 sin explicar el por qué. Aunque tampoco lo hizo cuando decidió personarse.

En julio de 2026, la jueza notificó el archivo del caso Azud para un total de quince personas, entre las que se encontraban los principales exaltos cargos, orgánicos o institucionales socialistas. Unos sobreseimientos que hicieron que el caso Azud perdiera una trama y media, como contó Levante-EMV. Aunque en el auto que finiquita la instrucción, la magistrada apuntaba al pago de 484.480,46 euros por parte del empresario Jaime Febrer, a través de la "empresa pantalla Gigante Edificaciones y Obras SL", a cambio de haber obtenido "recursos hídricos" para el PAI (programa de actuación integrada) El Espartal de Xixona. Unas gestiones por las que están investigados el empresario Jaime Febrer, tres empresarios de Gigante Edificaciones, además del jurista José Luis Vera y el exdirector de relaciones institucionales de Acuamed, Joan Navarro.

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La duda que surge ahora es si el Partido Popular acusará sólo a los investigados socialistas o también presentará acusación contra los dos principales protagonistas relacionados con el PP: el abogado y cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, y el exvicealcalde de València y mano derecha de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Alfonso Grau.