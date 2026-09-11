El panorama meteorológico en España dará un giro en los próximos días debido a la llegada de una cresta anticiclónica sahariana. Tras el paso de una vaguada, la entrada de una potente advección cálida afectará de forma generalizada al país -y también a la Comunitat Valenciana-, con un ambiente anormalmente cálido para la época y precipitaciones muy escasas.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la semana del 14 al 20 de septiembre predominará el tiempo estable y los termómetros se situarán muy por encima de los valores habituales. En amplias zonas de la península y en el sur de Canarias se superarán los 32 a 35 °C, con registros entre 5 y 10 °C por encima de la media climatológica. Los valores más intensos se concentrarán entre el domingo y el miércoles, con picos de hasta 37-39 °C (y tocando localmente los 40 °C) en valles del sur peninsular.

El verano no se va: la cresta africana trae calor estival y noches tropicales en pleno septiembre a la Comunitat Valenciana. / Miguel Angel Montesinos

¿Cómo afectará este episodio de calor a la Comunitat Valenciana?

Aunque esta masa de aire cálido se dejará sentir en todo el país, su impacto en la Comunitat Valenciana será menor si se compara con otras regiones. Según los mapas térmicos de la Aemet, el territorio valenciano registrará una anomalía más moderada, con valores situados entre 1 y 3 °C por encima de lo normal para mediados de septiembre.

El repunte térmico se notará de forma progresiva a partir del domingo, aunque el periodo más cálido se extenderá del lunes al jueves, señalando el martes 15 de septiembre como la jornada más calurosa. El termómetro rozará o alcanzará marcas veraniegas notables en el interior y zonas prelitorales, destacando los 36 ºC en Sumacàrcer y los 35 ºC en Xàtiva, Catadau y Cofrentes.

Vuelven las noches tropicales

El ascenso térmico no solo se reflejará a mediodía, sino que dejará noches especialmente pesadas en las comarcas costeras debido al fenómeno de las noches tropicales, donde las mínimas no bajarán de los 20 ºC.

De hecho, durante laadrugada del martes al miércoles se prevén mínimas de 21 ºC en Benidorm y Torreblanca, y de 20 ºC en Alacant, Dénia, Torrevieja, Castelló de la Plana y Vinaròs. Por otra parte, durante la madrugada del miércoles al jueves la situación nocturna será aún más cálida en el litoral, y es que los termómetros marcarán mínimas de 22 ºC en Castelló de la Plana; 21 ºC en València, Benidorm, Torreblanca y Vinaròs; y 20 ºC en Cullera, Gandia, Alacant y Torrevieja.

Esta estabilidad atmosférica y el ambiente veraniego mantendrán los termómetros elevados durante varios días consecutivos, prolongando de esta forma las condiciones propias de la temporada estival en pleno mes de septiembre.

El ascenso térmico no solo se reflejará a mediodía, sino que dejará noches especialmente pesadas en las comarcas costeras debido al fenómeno de las noches tropicales, donde las mínimas no bajarán de los 20 ºC. / Levante-EMV

Un verano histórico marcado por el calor extremo

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. La temperatura media del verano se ha situado en 24,5 °C, superando en 0,3 °C el anterior récord de 2025 y rebasando en 2,4 °C el promedio del período de referencia 1991-2020. Los diez veranos más cálidos de la serie se concentran en el siglo XXI, y siete de los ocho más cálidos se han registrado desde 2015.

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. / Aemet

El aspecto más destacado del periodo estival ha sido la persistencia del calor extremo. En el ámbito de la Península y Baleares se han contabilizado 61 días bajo condiciones de ola de calor, un récord absoluto que supera con creces los veranos de 2022 (41 días) y 2025 (36 días), lo que significa que aproximadamente dos de cada tres días del verano se han registrado temperaturas extremadamente altas.

Cómo se han distribuído las olas de calor Primera ola: Del 20 al 27 de junio, con una duración de 8 días y afectando a 42 provincias.

Del 20 al 27 de junio, con una duración de 8 días y afectando a 42 provincias. Segunda ola: Del 2 al 24 de julio, abarcando 37 provincias y consolidándose como la más intensa del verano, con una anomalía de 3,9 °C.

Del 2 al 24 de julio, abarcando 37 provincias y consolidándose como la más intensa del verano, con una anomalía de 3,9 °C. Tercera ola: Del 28 de julio al 20 de agosto, con 32 provincias afectadas.

Las olas de calor de julio y agosto han alcanzado los 23 y 24 días de duración respectivamente, situándose como la tercera y segunda más largas desde 1975, solo por detrás de la registrada en julio de 2015 (26 días).

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. / Aemet

Además, las condiciones veraniegas se han prolongado más allá de los límites trimestrales. A finales de mayo ya se experimentaron valores propios de julio y, de forma excepcional, en pleno septiembre (ya dentro del otoño meteorológico) se ha desarrollado de manera provisional otra ola de calor entre los días 2 y 7, con seis jornadas de duración y 16 provincias afectadas. Se trata de la quinta ola de calor registrada en un mes de septiembre en la serie histórica, tras las de 1987, 1988, 2006 y 2016. Por su parte, en Canarias se contabilizó una ola de calor entre el 1 y el 5 de agosto en ambas provincias del archipiélago.