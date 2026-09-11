La eurodiputada 'ninja', Sandra Gómez

Sandra Gómez ha sido vicealcaldesa de València, ha tenido entre sus responsabilidades el Urbanismo y el Turismo de la ciudad, ahora es eurodiputada en Bruselas y también ha añadido a sus funciones un papel de ninja. Aunque no hay que imaginársela con un traje oscuro y la cara cubiera para luchar contra los samurais y los daimyo (los señores feudales del Japón medieval) sino con una camiseta y el gesto del corazón con los dedos para combatir la violencia en internet y el 'cyberbullying'.

La europarlamentaria del PSPV se ha unido a la campaña 'Love Only' impulsada por Fairies of kindness, un grupo de acción digital que busca luchar contra los ataques de odio en las redes con mensajes de solidaridad y apoyo. Así, según informó la propia plataforma en Instagram con una imagen de la representante socialista, Gómez se ha unido a la campaña expresando "su apoyo a la creación de espacios digitales más seguros y solidarios, donde nadie tenga que enfrentarse al odio y a la violencia en soledad".