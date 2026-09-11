Un fallecido y una mujer herida en un grave accidente de tráfico en Castelló
El siniestro tuvo lugar en la avenida Castell Vell
Redacción
La Policía Local de Castelló investiga las causas de un siniestro, ocurrido esta madrugada a la altura del cauce del Riu Sec, en el que ha fallecido un joven y una mujer ha resultado herida.
Según fuentes municipales, a las 5:28 horas el Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE) del Ayuntamiento de Castelló, ha recibido un aviso alertando de la salida de vía de un turismo en la avenida del Castell Vell.
Hasta el lugar se han desplazado de inmediato varias patrullas de la Policía Local de Castellón, así como efectivos de la Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes, que a su llegada han localizado un turismo volcado fuera de la calzada con sus dos ocupantes atrapados en el interior.
Ante esta situación, requirieron la intervención del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Municipal, cuyos efectivos realizaron las labores necesarias para la excarcelación de las dos personas atrapadas en el vehículo. Asimismo, solicitaron la presencia de los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana.
Una vez liberados los ocupantes, los servicios de emergencia atendieron al conductor, un varón de 25 años de edad vecino de Castelló, practicándole las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, finalmente se confirmó su fallecimiento.
Hospitalizada una joven
La segunda ocupante del turismo, una mujer de 29 años, que viajaba en el asiento del copiloto, resultó herida y fue trasladada al Hospital General Universitario de Castellón, para atenderla de las lesiones sufridas como consecuencia del accidente.
La Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes de la Policía Local de Castellón se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de la salida de la calzada del vehículo y de las causas exactas del siniestro.
La Policía Local ha comunicado los hechos al Juzgado de Guardia, y se ha procedido posteriormente al levantamiento del cadáver conforme al procedimiento judicial establecido.
La Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes continúa con la instrucción del correspondiente atestado y con las diligencias necesarias para el completo esclarecimiento de las circunstancias del accidente.
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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