Investigan como posible delito de odio que Daniela, una joven trans, fuera enterrada en Aspe con su "deadname" y una imagen previa a su transición

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda ha abierto una investigación por un posible delito de odio en relación con el caso de una joven trans que se suicidó a los 21 años, en 2022, y que su familia decidió enterrar en un panteón familiar del cementerio de Aspe identificándola con su deadname o necrónimo (es decir, su nombre antes de comenzar el proceso de transición) y una imagen anterior a este proceso. El pasado enero, el TSJ obligó a la Generalitat a investigar el caso.

Denuncia ante la Fiscalía

Así lo ha indicado la presidenta de la asociación que defiende los derechos de las personas trans Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que las diligencias se han abierto recientemente y que, tras denunciar el caso ante la Fiscalía, el ministerio público decidió remitirlo al juzgado.

Aventín ha relatado que una amiga de la joven contactó con la entidad en noviembre de 2022 para informar de la situación y que, a partir de ahí, iniciaron un proceso que tiene como objetivo "devolver la dignidad" a esta persona, "reparar el daño que le hicieron en vida y también tras su muerte". Para ello, han tenido que atravesar un "proceso largo" en el que, según ha lamentado, ha habido "muchas ausencias de respuestas".

Terapia de conversión

Según ha detallado Aventín, la joven nació en Chile, pero fue adoptada por una familia que la trajo a España. Fue a los diez años cuando trató de contar a su entorno que era una chica y, en ese momento, "empezaron a rechazarla" e incluso decidieron "llevarla a una terapia de conversión" en la que la obligaban a vestirse y comportarse "como un chico".

Más adelante fue el Gobierno de Cantabria, donde entonces residían, el que asumió la tutela de la chica durante su juventud y hasta los 18 años, cuando ya, mayor de edad, decidió ir a Madrid para empezar una "nueva vida".

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Según ha señalado Aventín, la joven "no pudo soportar la presión social" ni el "rechazo familiar" y, "en un momento de desesperación" y al encontrarse "sin ningún apoyo", se quitó la vida. La presidenta de la entidad espera que el caso tenga difusión y recorrido en los juzgados para que algo así "no se vuelva a repetir".