La izquierda alternativa ensaya una unidad todavía en construcción

María Teresa Pérez, Carles Esteve, Rosa Pérez Garijo y Doménec García, juntos, en un mismo escenario. Esto es: la líder de Podem (quien ha presentado su candidatura a las primarias de la formación para la Generalitat), el coportavoz de Compromís, la coordinadora de Esquerra Unida y el presidente de ERPV, referentes de cuatro de las formaciones de la izquierda alternativa sobre las que se barrunta la posibilidad de que concurran conjuntamente a las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

La imagen se dará en la II Universitat Republicana d'Estiu, un evento impulsado por la Asociación Cívica Res Pública, bajo el título: "Nous reptes del País Valencià" y podría ser la antesala a la de un mitin en la campaña electoral de dentro de nueve meses en caso de lograr esa unidad sobre las que sus protagonistas todavía siguen dando vueltas, con contactos tímidos en marcha y muchas cuestiones aún por cerrar. La participación conjunta no significa que haya que dar nada por hecho, aseguran fuentes próximas a los participantes, aunque sí que hay quienes añaden que la estampa es un buen indicador.

El termómetro varía según el interlocutor al que se le pregunte, si bien, la coincidencia es que el evento sirve para tratar de engrasar una hipotética candidatura. Empezar a compartir espacios públicos, con actos conjuntos de este estilo, asfalta la vía antes de recorrerse. Más cuando el tema principal de debate es hablar de cuestiones políticas concretas, horizontes de futuro, medidas y el objetivo claro de "echar a la derecha". Ese enemigo común es un elemento aglutinador mucho mayor que cuando se hablan de circunstancias organizativas o hasta electorales donde acaban generándose las tiranteces.

En este sentido, a priori, todos los actores implicados son favorables a una candidatura unitaria que evitaría la dispersión del voto a la izquierda del PSPV, un espacio que en mayo de 2023 dejó más de 80.000 votos sin representación en las Corts, cerca de un 3 % de las papeletas contabilizadas, al no superar Unides Podem (la confluencia compuesta por EU y Podem) la barrera electoral del 5 % necesaria. No hubiera cambiado el color político de la Generalitat Valenciana, pero ante un escenario como el que se avecina, la izquierda no está para perder apoyos.

De nuevo la clave de bóveda está en Compromís con sus habituales tensiones internas al respecto. Que el elegido para representar a la coalición en el acto sea Esteve, líder de Iniciativa PV, la pata ecosocialista, es un síntoma. Este partido es el más favorable a un entendimiento con el resto de formaciones mientras que quien pisa el freno es Més, el alma más nacionalista. De hecho, este martes ambos partidos celebraron sus respectivas ejecutivas y el ritmo de cada uno para tratar determinados asuntos muestra el nivel de voluntad, con Iniciativa reclamando avanzar y la dirección del antiguo Bloc contemporizando.

Contactos "informales"

No obstante, y pese a que cualquier tipo de negociación interna está parada, en las últimas semanas sí ha habido un cambio importante. En su primera intervención ante los medios de comunicación, el síndic de la coalición y más que probable candidato a la Generalitat, Joan Baldoví, apeló a tratar de alcanzar "un pacto que satisfaga a todos" para que el escenario electoral sea de "cuatro papeletas": PSPV, PP, Vox y la que saliera de la conjunción de Compromís y el resto de formaciones a la izquierda de los socialistas con el objetivo de "maximizar" los votos.

Baldoví, no en balde, es el presidente de Més y ese mensaje dado el lunes pasado tiene enjundia hacia adentro de la formación, que también cuenta con sus diferentes sensibilidades internas. Ese es uno de los aspectos que añade complejidad a una operación para la que diferentes fuentes admiten que ha habido "contactos informales" entre los distintos partidos que, sin embargo, no han derivado en un proceso de conversaciones oficiales. Para que estos lleguen deberá haber primero un pacto en Compromís y a partir de ahí abrirse al resto de formaciones.

Noticias relacionadas

Y mientras eso ocurre "a fuego lento", el hilo de los acontecimientos sigue desenredándose como con el acto del sábado y la propia agenda de los partidos. Podem, por ejemplo, ya ha iniciado sus primarias elegir a sus candidatos, con la propia Pérez como favorita. "Estamos dando los pasos para ofrecer al electorado una alternativa de izquierdas", indican fuentes de la formación que trasladan su disposición a "entendernos con otros actores" mientras en ERPV reivindican la "vía Rufián" para un acuerdo que ya tuvo su propio evento de ensayo en junio con Mónica Oltra y el portavoz de ERC en el Congreso reuniendo a todos los partidos entre el público.