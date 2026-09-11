La izquierda carga contra el recurso del Consell a las 15 obras del Plan Edificant: "Vuelve a incumplir las sentencias"

Reproche unánime del sindicato mayoritario en educación y de los partidos de la izquierda a la decisión del Consell de recurrir al Tribunal Supremo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que avalaban las delegaciones de obras del Plan Edificant a varios ayuntamientos para la construcción de 15 centros educativos. Críticas por "incumplir" el mandato judicial, lamento por un nuevo bloqueo de las obras o hasta acusaciones de "salvajismo institucional" contra la Conselleria de Educación, firmante de la decisión.

En total, las obras paralizadas ante este recurso son en 15 centros por valor de 63,5 millones de euros en los municipios de Petrer, Burjassot, Casinos, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Sagunt, Mislata, Borriol, Betxí y Benicarló. "Es una vergüenza que la administración que tiene que velar por el bienestar y la seguridad de nuestros hijos e hijas en los centros escolares en vez de ayudas, ponga piedras en el camino", protestó el alcalde de Burjassot, Rafa García". "La Generalitat debería estar poniendo soluciones, no bloqueando inversiones", indicó el de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

"En política no vale todo y, al final, aquí las víctimas son los miles de alumnos que continúan estudiando en una situación deplorable", ha expresado el portavoz de Educación de Compromís en las Corts, Gerard Fullana, que ha calificado de "salvajismo institucional" el recurso presentado ante el Supremo que a efectos prácticos supone "paralizar, durante al menos dos años más, estas obras, que ya llevan paralizadas tres años y medio".

Según han remarcado desde la coalición, el TSJCV "dio la razón a los municipios afectados y quedó constatado que la maniobra que llevó a cabo en su momento el gobierno de Carlos Mazón de revocar las 15 obras de Edificant era ilegal". "Todos estos centros tienen una situación de máxima necesidad, como ha dicho el TSJ, y estas obras deberían haberse terminado ya, de hecho, a estas alturas", ha subrayado Fullana, que ha acusado a la Conselleria de Educación de "lanzar la piedra para bloquear durante dos años más las obras de forma absolutamente irresponsable, ya que es el tiempo que suele tardar el TS en responder a este tipo de recursos", todo ello con el propósito de "ahorrarse este dinero".

Obras de remodelación en un colegio en Castellón dentro del Plan Edificant. / Toni Losas / MED

También ha reprochado el recurso de la Generalitat la líder del PSPV, Diana Morant, quien ha afeado que la conselleria "no está en las cosas que importan". En este sentido, ha afeado que en vez de mejorar la climatización de los centros educativos con algo más que "cinco ventiladores" o tratar de solucionar la huelga educativa que sigue en pie, aunque en suspenso, los responsables del Consell "no tenían nada mejor que hacer en el inicio de curso que recurrir al Supremo lo que han ganado los ayuntamientos en el TSJ para hacer el Plan Edificant".

"No podemos esperar nada mejor, no han cambiado nada en estos tres años", ha reiterado la dirigente socialista en una atención a los medios de comunicación antes de la apertura del curso en la Universitat de València a la que no han acudido ni el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ni la consellera Carmen Ortí, lo que para Morant supone una "anomalía democrática e institucional", más si cabe cuando la institución académica tiene para este curso un nuevo rector.

"Condiciones pésimas"

Las críticas también han llegado desde el sindicato de profesores mayoritario, Stepv. "Lamentablemente, parece que incumplir las sentencias del TSJ es una tónica habitual en esta conselleria", ha indicado el sindicato en un comunicado en el que recuerda que es el mismo departamento el que "tampoco quiso aplicar los autos ganados por Stepv respecto a la denuncia contra los acuerdos de plantillas por parte del conseller Rovira firmados con el gobierno del Botànic".

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Así, Stepv ha afeado que mientras la conselleria recurre las obras de Edificant, "los trabajadores y el alumnado de estos centros están impartiendo y recibiendo docencia en unas condiciones pésimas cuando ya podrían disfrutar de nuevas instalacioens dignas y seguras". Con todo ello, ha acusado a la conselleria de "volver a abandonar al profesorado, el personal no docente y el alumnado nuevamente como ya hizo con los centros afectados de la dana".