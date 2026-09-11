Un juzgado investiga al alcalde de Almussafes por presunto acoso sexual

El alcalde de Almussafes, Toni González, se encuentra a la espera de ser citado a declarar por parte de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Carlet por un presunto delito de acoso sexual y laboral. González se ha personado en el procedimiento tras la ampliación en julio de la denuncia de la extrabajadora de la empresa pública del ayuntamiento y ha trasladado su deseo de comparecer ante el juzgado, algo que pedirá hacer "de forma voluntaria", según expone a este periódico.

"Estoy tranquilo, confío en la Justicia y sigo esperando poder declarar cuanto antes para que, con todas las garantías, se conozca toda la verdad", ha expresado este viernes en un comunicado en sus perfiles de redes sociales como forma de desmentir unas informaciones que señalaban que ya había sido llamado a declarar como investigado. "A día de hoy no he sido citado a declarar ante ningún órgano judicial. No existe, por tanto, ninguna declaración judicial a la que haya sido convocado y estoy deseando que llegue ese momento para poder defenderme de las acusaciones falsas, aportar todas las pruebas que obran en mi poder y demostrar mi inocencia", ha señalado en dicho comunicado.

Su contestación viene por la denuncia por presunto acoso sexual y laboral que la extrabajadora de la empresa pública del ayuntamiento presentó en contra del munícipe en marzo de 2026 y que amplió cuatro meses después, en julio, incluyendo en el procedimiento el relato completo de los acontecimientos que, hasta la fecha, se habían examinado únicamente en el CADE, el canal habilitado por el PSOE para denunciar ante la dirección infracciones de miembros del partido, y del que González fue expulsado en febrero.

En su denuncia, la víctima relata episodios de presunto acoso laboral y bromas e insinuaciones de carácter sexual que comprenderían, también un beso no consentido por parte del alcalde de Almussafes, según fuentes próximas a la mujer. Así, los hechos trasladados a la justicia incluyen, por una parte, episodios que sucedieron desde el año 2019, cuando la denunciante entró a trabajar a la empresa pública municipal de Almussafes (EMSPA), y según sostiene, empezó a ser víctima de actitudes de componente sexual y en el entorno laboral que le obligaron a pedir la baja médica.

Personado en la causa

Por otra, se relatan acontecimientos desde que, en 2025, estallara la polémica tras interponer la mujer una denuncia en el CADE, el canal habilitado por el PSOE para alertar a la dirección de infracciones de miembros del partido.A partir de entonces, según sostiene ella, González hizo públicos datos de su vida privada como aspectos médicos -una operación quirúrjica- o incluso comportamientos sexuales que habrían atentado contra su intimidad. Además, en su denuncia exponía que a partir de activarse el expediente interno, el alcalde habría promovido represalias contra ella con consecuencias personales y también en el ámbito familiar.

Ante el conocimiento de la denuncia contra él, el alcalde de Almussafes se ha personado en la causa y ha nombrado un abogado para que lo defienda. Según remarca, no ha recibido notificación judicial alguna más allá de ese paso, pero está a la espera de ser llamado a declarar. Es esta condición como denunciado la que incorpora novedades al proceso. En una diligencia de ordenación dictada por el juzgado a la que ha tenido acceso este periódico lo identifica que comparece en la causa como "investigado" tras formalizar su personación, aunque formalmente esta condición no ha sido reconocida en un auto, tras analizar el fondo de la denuncia. González defiende que no ha recibido notificación alguna para declarar bajo esta condición ni resolución judicial al respecto. La denunciante sí fue citada a declarar, para ratificar la ampliación de la denuncia, pero finalmente no declaró, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos.

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La causa está en una fase muy inicial por lo que habrá que esperar a la declaración del alcalde de Almussafes para que el juzgado decida si solicita la práctica de más diligencias y lo mantiene como investigado o el archivo de la causa. El proceso judicial va en paralelo al expediente sancionador abierto en marzo por la Agencia Antifraude contra el consistorio por “un patrón de represalias continuadas” tras la denuncia de la extrabajadora a la empresa municipal y del embrollo político que acabó con González expulsado del PSOE por "revictimizar" a esta ex empleada y todas las derivadas en el grupo socialista local.