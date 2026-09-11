Llorca 'borra' del último cartel de la cena del PPCV a los barones provinciales

Juanfran Pérez Llorca y Esther Muñoz, president de la Generalitat y portavoz del PP en el Congreso. Son las dos personas que aparecen en el cartel difundido por el PPCV este viernes, horas antes del evento, para anunciar la convocatoria a la cena de inicio de curso de la formación que se celebrará en El Puig de Santa María. La imagen podría pasar desapercibida, una más para promocionar un evento, si no fuera porque junto a ellos, días atrás, el cartel oficial contaba con los tres presidentes provinciales del partido que en esta última versión no aparecen.

Ni Vicent Mompó, presidente del PP en la provincia de Valencia, ni Marta Barrachina, presidenta del PP en la provincia de Castellón, ni Toni Pérez, presidente del PP en la provincia de Alicante, acompañan a Llorca y Muñoz en la última imagen difundida por la formación y que ha enviado el propio partido a nivel autonómico por el canal de comunicación a la prensa en forma de previa para el encuentro de esta noche. Y eso que hasta ahora habían sido parte de los carteles promocionales.

La ausencia de los tres dirigentes provinciales, en un momento con el ambiente enrarecido dentro del partido ante la incógnita todavía abierta por la candidatura a la Generalitat para la que el actual president sigue siendo el favorito, ha generado cierto enfado en los propios barones provinciales. Según fuentes próximas a los dirigentes provinciales, nadie les había informado de que se iba a enviar el nuevo cartel, el de Llorca y Muñoz solos, y se han despertado con esta nueva imagen impulsada directamente por el PPCV, sin consultar al resto.

La contraposición de los dos carteles difundidos por el PPCV. / Levante-EMV

En este sentido, fuentes de la provincia de Valencia señalan que el cartel inicial lo diseñaron desde el equipo de Mompó, quien aprovechará el acto para celebrar su junta directiva, y que es este cartel el que ha estado circulando desde finales de agosto por los grupos del partido con el objetivo de dar una "imagen de unidad", con los tres dirigentes provinciales y Llorca en el centro. De hecho, esta apelación a la unidad fue una de las peticiones que le trasladó el jefe del Consell a Mompó en el encuentro privado que tuvieron el miércoles por la noche para preparar la cena.

Frente a las quejas de los barones provinciales, fuentes próximas al equipo de Llorca niegan "lío alguno" y explicitan que en todos los actos se hacen varias versiones de carteles y que en YouTube, en la imagen previa que está fijada para el directo, sí que aparecen los barones provinciales con el jefe del Consell y la portavoz del PP.

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El acto está previsto para este viernes para dar forma al inicio de un curso político que según señala el propio PPCV en un comunicado, el partido afronta "con ilusión, responsabilidad y con la certeza de representar la confianza mayoritaria de los valencianos tanto en el ámbito autonómico como municipal". "Iniciamos esta nueva etapa con trabajo, compromiso y determinación, “dejándonos la piel”, como señaló el presidente Juanfran Pérez Llorca, para contribuir a que Alberto Núñez Feijóo llegue cuanto antes a la Moncloa", agrega el texto difundido por la formación.