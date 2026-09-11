Llorca y Mompó se citan en una 'mini-cumbre' en pleno revuelo por la candidatura del PPCV

En algún momento del miércoles, a Vicent Mompó le sonó el teléfono con un nombre en la pantalla: Juanfran Pérez Llorca. El president de la Generalitat quería reunirse con él. Las agendas estaban complicadas, con distintos actos ante una rutina que ya vuelve a llenar de compromisos el día a día. Pero jugando con la elasticidad del tiempo y vistos los frentes que se avecinan sobre el PPCV, con la candidatura a la Generalitat como principal elemento todavía en incógnita, ambos convirtieron esa propuesta del exalcalde de Finestrat de verse en realidad al final de la tarde, casi noche, en un encuentro privado.

Según ha podido saber este periódico y han confirmado fuentes próximas a ambos protagonistas, Llorca y Mompó se vieron el miércoles por la tarde-noche, cerca de las 21 horas, en un establecimiento cercano a las sedes de las instituciones que ambos dirigen: la Generalitat y la Diputación de Valencia, respectivamente. Fue una reunión cara a cara de los dos dirigentes, sin ningún cargo más de la formación ni miembros de sus respectivos equipos y que se prolongó durante unos 20-25 minutos.

El encuentro, según añaden fuentes conocedoras del mismo, fue improvisado, un 'dit i fet' tras el que salieron de forma separada y cada uno con un destino: Llorca al Palau y Mompó a una cena con mayores en Meliana que sí constaba en agenda y que constriñó la duración de la cita. El principal motivo de la convocatoria por parte del jefe del Consell y líder de la gestora que comanda al PPCV fue ultimar los detalles de la cena de inicio de curso que la formación celebrará este viernes en El Puig de Santa María y para el que esperan a más de 1.200 personas.

En este sentido, uno de los puntos que trataron es el nivel de presencia de Génova en el acto, con la duda de si finalmente recaerá en la portavoz del partido, Ester Muñoz, y la necesidad de trasladar en el evento un mensaje de "unidad", una de las expresiones que consta en la propia convocatoria del acto. Y pese a ser la principal comidilla dentro de la formación, las fuentes consultadas niegan que Llorca y Mompó hablaran de nada relacionado con la candidatura a la Generalitat, para la que el actual 'president' es el favorito, pero ante la que el dirigente provincial sigue en las quinielas.

Ambiente enrarecido

De hecho, fuentes del equipo de Llorca rechazan dar relevancia al encuentro y destacan que se reúnen "todas las semanas". No obstante, el ambiente anda enrarecido en el PPCV ante la falta de señales claras y nombamientos oficiales por parte de la dirección nacional sobre quién debe ser el cabeza de cartel para los comicios previstos en algo más de ocho meses y medio. Una posibilidad que se avivó desde Palau a lo largo del verano es que el 19 de septiembre Génova organizaría un acto para ungir a sus candidatos autonómicos igual que lo había hecho a finales de julio en Santiago con los aspirantes a las principales capitales de provincia.

Marta Barrachina y Vicent Mompó, juntos en la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, este jueves. / Levante-EMV

Sin embargo, el mismo miércoles, horas antes del encuentro cara a cara entre Llorca y Mompó, se descartó esa posibilidad añadiendo todavía más sensación de incertidumbre al respecto. A partir de ahí, como casi siempre, vuelan las interpretaciones y hay para quien la demora de su nombramiento obedece a que la dirección de Alberto Núñez Feijóo no quiere desviar el foco de la crisis de Ceuta que tiene al Gobierno de España en jaque y quienes azuzan que ese retraso (y la falta de una señal explícita a Llorca como candidato) sería una muestra de las dudas que existen en el 'president' como aspirante, cuestión que la izquierda no deja pasar.

Las dudas del debate

De hecho, esta falta de confirmación oficial (u oficiosa) y ese ambiente enrarecido puede ser parte de los argumentos que lancen PSPV y Compromís si se llega al Debate de Política General sin un cambio en la situación de Llorca. La fecha de esta cita se determinará el próximo martes en la junta de síndics, pero lo que está claro es que será en septiembre, como marca la tradición. Y ahí las esperanzas del equipo del actual jefe del Consell se sustentan en que haya algún tipo de resolución el 28 de septiembre, cuando hay convocada una junta directiva nacional, lo que podría llevar el evento parlamentario a esos últimos días.

No es un asunto baladí en un momento en el que los símbolos tienen su peso. El Debate de Política General, algo así como un debate del estado de la Comunitat Valenciana, es la gran cita parlamentaria del curso, la que sirve de pistoletazo de salida y que en esta ocasión es, además, la última de la legislatura. Este acontecimiento suele servir a los presidentes en el cargo para ponerse el traje de candidato y proyectar propuestas que van más allá del año político que se inicia, que además suele ser el más corto por los plazos de la propia convocatoria electoral.

Y en medio de todo ese runrún, la actualidad dejó este jueves una nueva imagen llamativa a unas horas de la cena. Mompó, cuyas responsabilidades institucionales y orgánicas están circunscritas a la provincia de Valencia, acudió a Segorbe a la Entrada de Toros y Caballos de la localidad, festejo en el que había estado el día anterior el president de la Generalitat. La diferencia es que mientras Llorca paseó sin compañía de cargos del partido, Mompó estuvo acompañado por su homóloga en la provincia de Castellón, tanto en responsabilidades del partido como en la diputación, Marta Barrachina.

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Esa conjunción de dos de los barones provinciales no pasa desapercibida en un momento de cierta tensión interna, aunque no es la primera vez que en un momento de nervios se ha visto a Mompó fuera de sus límites territoriales tejiendo alianzas. En junio, el mismo fin de semana en que Feijóo acudió a Sueca y su silencio sobre el futuro de Llorca levantó las cejas a más de uno, el presidente de la Diputación de Valencia se bajó a Alicante en plena celebración de las Hogueras y se fotografió con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, viendo un partido de España. Porque, y se verá de nuevo este viernes, nada más político, también en lo que se refiere al futuro del partido, que las celebraciones, sea un almuerzo, una cena o una mini cumbre en los aledaños del Palau.