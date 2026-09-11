Una "mochila que acompaña" a las pacientes de cáncer triple negativo

Las pacientes de cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos y que menos se ha investigado, llevan sobre sus hombros una mochila que se va llenando desde el diagnóstico.

La asociación de ámbito nacional y sin ánimo de lucro Las Triples ha querido ponerle nombre a esos objetos que cada mujer va metiendo en su momento con la intención de dar visibilidad a esta enfermedad, llegar a otras mujeres para seguir aumentando está red de apoyo y continuar recaudando fondos para contribuir a la investigación del cáncer de mamá triple negativo.

La que ha dado forma a esta mochila es la diseñadora valenciana Eve Fox, que ya ha contribuido en otras campañas como la del calendario solidario -el nuevo de 2027 se presentó hoy y ya está a la venta en su web- las camisetas o los tote bags, y a la que le une también un vínculo personal al ser hermana de una paciente. : "Si bien otros años con mis diseños nos hemos centrado en los tratamientos y las cicatrices, esta vez nos hemos centrado en el acompañamiento, y de ahí surgió la idea de "la mochila que acompaña", apunta la diseñadora.

Presentación de la campaña, en València. / Levante-EMV

El Hard Rock Café de Valencia ha sido el espacio elegido para presentar está campaña promocionada por Astrazeneca y Daiivhi-Sankyo, que hará gira nacional pasando por Granada y Barcelona.

Precisamente de Barcelona llega Marta Virino, la presidenta de esta asociación que nació 2022 y que ya cuenta con 250 socias y socios. Para Marta, lo importante es presentar los objetos "que cada paciente le dará un valor diferente, eso es lo bueno".

Marta, acompañada de otras miembros de la junta directiva como Ely Ruiz, de Granada o Marisa García y Teresa Errando de Valencia, han sido las encargadas de presentar los objetos de la mochila de las Triples.

Objetos cotidianos repletos de simbología

Una "mochila simbólica" para ofrecer apoyo emocional a pacientes con cáncer de mama triple negativiño con objetos cotidianos simbólicos que visibilizan los recursos, profesionales y apoyos que ayudan a sobrellevar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

Los elementos del kit simbólico son:

Lupa: Simboliza el valor de los pequeños gestos cotidianos.

Cantimplora: Representa la búsqueda de respuestas e información.

Linterna: Aporta luz ante la incertidumbre del camino.

Lápiz: Invita a expresar y aliviar la carga emocional escribiendo o dibujando.

Walkman: Destaca el refugio de la música cuando faltan las palabras.

Antifaz para dormir: Promueve la importancia del descanso para cuidar cuerpo y mente.

Teléfono móvil: Representa la red de apoyo y la comunidad con otras pacientes.

Zapatillas de deporte: Recuerdan el beneficio del ejercicio físico adaptado.

Brújula: Guía a través de profesionales, familiares y asociaciones.

Manta: Representa el calor humano y el acompañamiento emocional.

Cuerda: Simboliza los lazos, sueños y proyectos que motivan a seguir adelante.

Gafas de sol: Invitan a mirar el proceso individual sin prejuicios ni tópicos.

Una mochila, que tal y como han recordado, "está hecha de personas, emociones y pequeños gestos que ayudan a seguir caminando".

Noticias relacionadas

Maria Garcia, miembro de la directiva, muestra la mochila. / Levante-EMV

Precisamente, algunas pacientes se encontraban en la presentación y han compartido sus propias experiencias y el valor que le han dado a estos objetos. "La brújula a mí me sirve para descartar a esas personas que están, son negativas y no se creen por lo que estamos pasando", "pues a mí el antifaz a qué entiendan que aunque estoy todo el día en la cama, estoy cansada, es algo que no puedo controlar". Son solo algunas de vivencias que hoy se han puesto en común y que sirven para seguir creando está red de mujeres,Las Triples, que ayuda a sostener y aguantar el peso de esa mochila que a veces llega a ser insoportable.