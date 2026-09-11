El PPCV arenga con Ceuta en su inicio de curso sin guiños de Génova a Pérez Llorca

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana dio este viernes el pistoletazo de salida al curso con una multitudinaria cena donde la plana mayor del partido arengó a los suyos de cara a la temporada electoral. La crisis migratoria de Ceuta vertebró los discursos políticos de los principales dirigentes en un acto en el que, pese a todo, aguardó un gran elefante en la habitación: quién será el futuro candidato a la Generalitat Valenciana en las elecciones de 2027. En ese sentido, ni un solo guiño de Génova al president de la Generalitat y líder de la gestora que comanda el PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

La cita, que congregó a unos 1.500 militantes en el Puig de Santa María, intentó aparentar unidad con la participación de los tres presidentes provinciales, y eso que el cartel de la cena difundido por la cúpula autonómica 'borraba' tanto al líder en Valencia, Vicent Mompó, como a sus homólogos en Alicante y Castellón, Toni Pérez y Marta Barrachina. Primeras espadas de los 'populares' valencianos entre consellers y altos cargos, diputados como el síndic en Les Corts, Nando Pastor, y otros rostros conocidos como el expresident y senador, Alberto Fabra, nutrieron la asistencia donde la dirección nacional, por su parte, no estuvo personificada ni por Alberto Núñez Feijóo ni por su 'número dos', Miguel Tellado, sino por la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

El ambiente en el seno de los 'populares' valencianos anda algo enrarecido en tanto tanto Pérez Llorca todavía no ha sido confirmado por Génova como futuro candidato a la Generalitat. Mientras Pérez Llorca dice estar "tranquilo", el runrún crece sin fecha todavía para la proclamación. Por ello los focos estaban puesto especialmente en la portavoz parlamentaria, que no ayudó a calmar las especulaciones. No solo no echó un capote al presidente autonómico sino que tampoco le felicitó por su gestión. Ni una palabra explícita. El silencio se hizo más evidente todavía cuando el equipo de Génova impidió a los medios preguntar al respecto.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, abraza al presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en la cena de inicio de curso / Fernando Bustamante

Ceuta y el 'currículum' de Pérez Llorca

La organización eligió un vídeo de la crisis migratoria de Ceuta y palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para calentar el ambiente justo antes de los parlamentos de Mompó y Muñoz, que dio paso al president de la Generalitat. Sobre todo los dos primeros dedicaron buena parte de sus palabras a la polémica gestión en la defensa de la integridad territorial de la comunidad autónoma. "Un problema de estado, de soberanía, de fronteras, de defensa de España", según el presidente provincial, y otro motivo más para "disolver las cortes y convocar elecciones", según Muñoz, que dijo que España "tiene que soltar lastre".

El president de la Generalitat Valenciana centró su intervención en reivindicar su gestión al frente del Consell. Casi como un currículum vitae dirigiendo la administración valenciana desde el pasado mes de diciembre tras la dimisión de Carlos Mazón, del que, por supuesto, nadie parece acordarse. Las inversiones sanitarias, las rebajas fiscales, las nuevas promociones de vivienda y la lucha contra el "sectarismo de la izquierda" centraron las palabras de Pérez Llorca, quien sorprendió con una referencia expresa a Rita Barberá ahora que se cumple una década de su fallecimiento.

Así, cargó contra la oposición por sus críticas a la todopoderosa exalcaldesa (a la que las propias filas 'populares' abandonaron públicamente): "Que dejen de meterse con Rita Barberá, que aprendan de su legado", llegó a proclamar. E instó a los militantes a mantener "la cara alta" de cara al próximo ciclo electoral. "Quienes tienen que esconderse son ellos", dijo, para mencionar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y señalar a los socialistas y a la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, como "sucesores" de Ábalos y Santos Cerdán.

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Mompó aprovechó para destacar su polémica por llamar a la ministra de Ciencia como "lameculos" de Sánchez. "He sido el centro de la diana", bromeó, e instó a "no dar ni un paso atrás" además de calificar las críticas socialistas de "lloro" y "performance". Tuvo palabras también para agradecer a Muñoz por llevar la palabra de los valencianos al Congreso, especialmente en la dana, y señaló que "lo mejor de la Comunitat Valenciana está por llegar" sin mención expresa a Llorca.