Reprobración a Mompó en las Corts: A debate un código de buen comportamiento para erradicar el insulto político

El Grupo Parlamentario Socialista en las Corts Valencianes ha registrado una proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia para promover la implantación de un código de buen comportamiento entre los representantes públicos de la Comunitat Valenciana. La iniciativa, impulsada por diecinueve diputadas y portavoces adjuntas del grupo parlamentario, plantea articular un marco de conducta que elimine los insultos y las descalificaciones de índole machista del debate institucional, al tiempo que solicita la reprobación política del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, tras sus exabruptos hacia la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a la que tildó de "lameculos" de Pedro Sánchez. El presidente de la corporación provincial respondía asi a las críticas políticas formuladas por la ministra sobre la gestión provincial en la emergencia de la dana aseverando además que Morant «no vale para nada».

Un marco marco de conducta para proteger el debate institucional

El pilar central de la propuesta de resolución instará al Consell a fijar un código de buen comportamiento aplicable a los miembros del Gobierno autonómico, a su personal y al conjunto de los cargos electos del territorio valenciano. La finalidad expresada en la iniciativa es institucionalizar un compromiso firme con la confrontación democrática de ideas basada en el respeto a la dignidad personal, erradicando cualquier modalidad de violencia verbal o descalificación sexista en el ámbito público.

El escrito parlamentario señala que la crítica política contundente resulta legítima en una sociedad democrática, pero subraya que no debe derivar en ataques personales o en la normalización de un lenguaje degradante que menoscabe la calidad de las instituciones.

El texto del PSPV califica las expresiones de Mompó desproporcionadas y recuerda que en noviembre de 2025 el dirigente provincial ya se refirió públicamente a la ministra en términos descalificadores, lo que a juicio de las parlamentarias evidencia una conducta reiterada e incompatible con la representatividad institucional. Tras el rifirrafe en X entre Morant y Mompó, el presidente de la corporación provincial lanzó una disculpa genérica, admitió que no se sentía orgulloso de sus declaraciones pero volvió a cargar contra Morant acusándola de victimizarse.

Mompó ha dejado claro que, a su juicio, llamar "lameculos" a la ministra y decir que "no vale para nada" no son insultos machistas y ha justificado su reacción porque la ministra le acusó de no poner sobre aviso a los valencianos del riesgo que corrían el 29 de octubre de 2024 cuando la Diputación de Valencia ya había avisado a sus trabajadores y a su dirección política del riesgo y había suspendido actividades.

Contexto judicial y asunción de responsabilidades

La motivación del documento incide en que este tipo de descalificaciones se produjeron como contestación a un debate de relevancia pública como la gestión de la emergencia de 2024. En este sentido, la PNL hace referencia a la investigación judicial abierta sobre la actuación de los responsables públicos en el Cecopi mencionando que la jueza instructora de la causa ha señalado en una resolución la presencia de «abundantísima prueba» respecto a las declaraciones prestadas en la investigación.

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La iniciativa, suscrita en bloque por la totalidad de las diputadas y portavoces adjuntas socialistas —encabezadas por Rosa Peris, Mª Teresa García Madrid, Mª José Salvador y Mercedes Caballero—, sostienen que el debate político debe encauzarse mediante la transparencia y la rendición de cuentas, concluyendo que el insulto no puede sustituir a las explicaciones públicas. Por ello, la propuesta solicita que el dirigente asuma responsabilidades políticas e incluye el acuerdo de trasmitir la resolución a la Presidencia de la Generalitat, a las tres corporaciones provinciales y a los municipios de la Comunitat Valenciana