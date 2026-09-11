Los suicidios en la Comunitat Valenciana triplican las muertes por accidente de tráfico

Hace 30 años, los accidentes de tráfico eran la primera causa de mortalidad en las personas menores de 35 años en la Comunitat Valenciana. Hoy es el suicidio y representa el 20,9% de los fallecimientos en los menores de 30 años.

Una década después, en 2005, en la Comunitat Valenciana murieron 494 personas por accidente de tráfico. Sin embargo, la utilización de duras campañas para sacudir a la sociedad y mostrar las consecuencias reales y trágicas de las imprudencias al volante, junto con cambios decisivos en leyes y normativas (como la entrada en vigor del carné por puntos, en 2006; la rebaja sucesiva de las tasas de alcohol permitidas en la conducción o endurecimiento de las penas) han dado sus frutos.

Clases para recuperar el carne tras la perdida de los puntos. / FERNANDO BUSTAMANTE / LEV_017

Los últimos datos que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifran en 177 las muertes en las carreteras valenciana (con datos de 2025 del mes de junio que se actualizarán en diciembre). No ocurre lo mismo con los datos sobre el suicidio. De hecho, hace 20 años, la Comunitat Valenciana se situaba en tercera posición en el número de suicidios, con 388 casos. En 2025, el INE registra 419 suicidios. Así, la muerte por suicidio triplica ahora a la de accidentes de tráfico.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, desde la Federació Salut Mental Comunitat Valenciana lanzan una nueva edición de la campaña de sensibilización #DéjateVivir, que pone el foco en el sufrimiento que puede haber detrás de las palabras "no puedo más" y en la importancia "de escuchar, preguntar y acompañar". La Conselleria de Sanitat, por su parte, ha puesto en marcha el Servicio 'Acompaña', un nuevo recurso autonómico de "seguimiento proactivo" para personas con alto riesgo suicida o que han realizado una tentativa previa, así como "de apoyo a sus familiares y a los de las personas fallecidas". Y desde el Ministerio de Sanidad anuncian que el Gobierno trabaja ya en la redacción de un real decreto que regulará el sistema de vigilancia de la salud mental y creará el primer registro estatal del suicidio.

Listas de espera

Ahora bien, desde entidades sociales, sindicatos y plataformas en defensa de la Sanidad pública afirman que la salud mental sigue siendo, sin embargo, una asignatura pendiente. Desde CC OO critican la derivación de servicios de salud mental al sector privado como, por ejemplo, la atención a pacientes con trastornos de la personalidad o trastornos de la conducta alimentaria. "Se trata de diagnósticos catalogados como enfermedad mental grave, con riesgo de autolesiones y suicidio, lo que implica que el abordaje debe sostenerse con equipos estables y seguimiento continuado dentro del sistema público", apuntan. Desde la Sociedad Valenciana de Psicología Clínica exigen aumento de las plantillas y contrataciones de "personal especializado", y desde la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública han organizado unas jornadas sobre salud mental en las Corts Valencianes para "analizar el actual modelo de atención de salud mental".

JORNADAS DE ASFEME EN EL DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES, PLAZA DE BAIX / AXEL ALVAREZ

Desde las asociaciones de familiares de enfermos de salud mental, por su parte, denuncian una red valenciana "muy deficitaria", sin plazas residenciales, con "largas listas de espera" para las citas y una atención "reducida y limitada" que en ocasiones se reducen a "una única sesión". Así, ante las deficiencias del sistema sanitario se suma la barrera económica del sector privado, donde el coste medio alcanza los 50 euros la hora, un precio inasumible para las familias con escasos recursos.

Psicólogas sin fronteras, es una de las entidades sociales que trabaja con el colectivo más vulnerable de la Comunitat Valenciana mediante diferentes programas, entre los que destaca el Servicio de Atención Psicológica en Emergencias y Crisis (SAPEC), que surgió durante la pandemia de COVID-19, se consolidó como una buena herramienta de atención tras la dana y este 2026 ya ha registrado 633 acompañamientos, de los que 75 se atienden por riesgo suicida. "Este servicio ofrece una terapia breve y gratuita de entre 8 y 10 sesiones orientada a la intervención en crisis y al seguimiento de casos con riesgo de vida", explican.

Psicólogs sin fronteras acompaña a personas víctimas de un deshucio. / JM LOPEZ / LEV

Romper el tabú e intervenir en crisis

Frente al estigma social, la ONG Psicólogas sin fronteras insiste en la necesidad de visibilizar el problema y hablar abiertamente de suicidio. «Aún sigue totalmente silenciado. Se pensaba que hablar del suicidio en medios de comunicación incitaba al suicidio, pero hay que hablar del tema porque no vas a fomentar, sino a acompañar a personas que tengan esta ideación», remarcan los profesionales.

Finalmente, Psicólogos Sin Fronteras comparte tres pautas básicas de primera ayuda dirigidas a la ciudadanía para actuar ante una situación cercana de ideación suicida:

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