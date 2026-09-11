La Universitat de València comienza un nuevo curso sin olvidar al rector Lapiedra

El inicio de curso ya es una realidad en las universidades valencianas. Después del acto de inauguración realizado el pasado jueves 10 en la Universidad Politécnica de València le tocaba el turno a la Universitat de València (UV), que ha inaugurado el curso académico 2026-2027 con un acto en el 'paranimf' de la institución, ubicado en el 'Centre Cultural La Nau'. El evento, presidido por el rector Juan Luis Gandía, que ha asumido el cargo recientemente, ha contado con la participación de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y de la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez.

La ceremonia ha comenzado con la lectura de la memoria del pasado curso académico a cargo de la secretaria general de la UV, María José Aradilla, que ha remarcado el gran papel que ha desempeñado la universidad a lo largo del curso anterior y las altas expectativas que tienen de cara al curso 2026-2027. Como es costumbre, el evento ha continuado con la lección inaugural a cargo de la doctora Pilar Serra Añó, titulada ‘Neuroplasticitat, funció i qualitat de vida’, centrada en cómo los avances científicos y la fisioterapia han permitido transformar la recuperación funcional y mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas. La doctora ha querido resaltar la falta de fisiterapeutas dentro de la autonomía, ya que por cada uno de los especialistas en la sanidad pública hay 26.830 habitantes. "La cantidad de graduados aumenta cada año, pero el 80 % de las incorporaciones se producen en el sector privado", ha subrayado, a lo que ha añadido la critica a la inserción laboral del sector.

Así ha sido el acto de inicio de curso de la UV con la ministra Diana Morant / Miguel Angel Montesinos

Tras las lecturas de la la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, y de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el rector Juan Luis Gandía ha cerrado el acto por primera vez como máximo responsable de la UV un acto de apertura de curso. Durante su intervención ha reivindicado una universidad «pública, autónoma y democrática», vinculada a la sociedad valenciana y abierta a la cooperación científica, académica y cultural. No ha querido olvidarse de Ramon Lapiedra, rector de la Universitat entre 1984 y 1994, fallecido el pasado 27 de junio. Gandía ha destacado su papel en la consolidación de la autonomía universitaria y en la modernización de la UV y ha anunciado que la institución celebrará en octubre un acto de homenaje a su trayectoria y legado.

Asimismo, durante su lectura, Gandía ha situado la suficiencia financiera entre los principales desafíos de su mandato. El rector ha advertido de que las decisiones presupuestarias condicionan directamente la calidad de la formación, la capacidad científica y la renovación de las plantillas, por lo que ha defendido que los recursos destinados a educación superior deben entenderse como una inversión en progreso científico, económico y social. También ha reclamado que durante este curso la Generalitat y las universidades avancen en los mecanismos de actualización de la financiación.

Entre las prioridades para el nuevo periodo, Gandía ha avanzado la elaboración de un nuevo Plan Estratégico de la Universitat, el relevo generacional de las plantillas, la transformación digital y la definición de un marco institucional para afrontar el impacto de la inteligencia artificial en la docencia y la investigación. Además, la UV pondrá en marcha un Observatorio del Estudiantado para conocer mejor las circunstancias que condicionan las trayectorias de sus alumnos.

Disparidad entre lo público y lo privado

Tras la intervención de Esther Gómez, en la que ha resaltado la gran labor de ayuda que está realizando la Generalitat con el personal de las universidades, le ha llegado el turno a la ministra. Morant ha aprovechado su intervención para reivindicar el papel de las universidades públicas como garantes de la igualdad de oportunidades, pero también para alertar de la evolución dispar de la matrícula entre el sistema público y el privado. Según los datos expuestos por la ministra, durante la última década el número de matriculados en las universidades públicas españolas ha aumentado menos de un 5 %, mientras que en las privadas el incremento ronda el 127 %. Una diferencia que ha relacionado con la falta de plazas disponibles en determinadas titulaciones públicas.

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La ministra también ha puesto el foco en la necesidad de reforzar los recursos del sistema. En este sentido, ha destacado el programa María Goyri, desarrollado entre el Ministerio y las comunidades autónomas para incorporar nuevo profesorado a las universidades públicas, y ha reclamado un compromiso conjunto de las diferentes administraciones con su financiación. Morant también ha defendido la reforma del modelo de financiación autonómica planteada por el Gobierno, que, según ha señalado, supondría 3.700 millones de euros adicionales al año para la Comunitat Valenciana.