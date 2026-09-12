Caos en València por las oposiciones de maestros: los aspirantes intentan llegar a pie ante el colapso de la Ronda Nord

Las oposiciones de maestros de 2026 en la Comunitat Valenciana, que arrancan este sábado 12 de septiembre han comenzado con más nervios de lo habitual. Un atasco en la Ronda Nord de València está dificultando el acceso a la ciudad y ha provocado que muchos candidatos tengan que continuar el trayecto a pie para llegar a tiempo a los centros de examen.

Algunos de los que se han desplazado acompañados en coche están siendo dejados en pleno atasco y recorriendo a pie el último tramo hasta la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV), donde se celebran las pruebas.

Más de 15.000 aspirantes

La situación está afectando especialmente a los opositores procedentes de distintos puntos del área metropolitana, que se han encontrado con importantes retenciones en su camino hacia València. La elevada afluencia de vehículos y la necesidad de llegar a primera hora han convertido los accesos a la capital en un punto crítico durante el inicio de una jornada clave para miles de candidatos.

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En total, 15.697 aspirantes participan desde hoy en las oposiciones de maestros de 2026 en la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha convocado 1.959 plazas de ingreso libre al cuerpo de maestros. La magnitud de la convocatoria ha llevado a miles de personas hasta València para realizar unas pruebas que han arrancado este sábado 12 de septiembre.