Carles Solà, el ‘socarrat’ que llegó a conseller en Catalunya

En el despacho que Carles Solà tenía en la Universitat Autònoma de Barcelona colgaba boca abajo un cuadro de Felipe V boca abajo, como el retrato que preside el Museu de l’Almodí de Xàtiva en memoria del castigo borbónico a la ciudad durante la Guerra de Sucesión. Solà llevaba décadas viviendo en Catalunya cuando Levante-EMV le entrevistó a finales de 2003, poco antes de convertirse en conseller, pero no dudó al explicarse: «Yo me sigo sintiendo socarrat. Es algo que llevo a mucho honor y en mi currículum siempre lo destaco».

Esa condición de setabense ejercida desde la distancia acompañó durante toda su vida a Carles Solà i Ferrando, fallecido este sábado en Sant Cugat del Vallès a los 80 años. Científico, catedrático, rector, dirigente universitario y después conseller de la Generalitat de Catalunya, Solà construyó la mayor parte de su trayectoria profesional al otro lado del Sénia, aunque nunca rompió los vínculos con la sociedad valenciana ni disimuló unas convicciones valencianistas que formaban parte central de su biografía.

Había nacido en Xàtiva el 28 de noviembre de 1945. Estudió Ciencias Químicas en la Universitat de València, donde también se doctoró, en 1971, con una tesis dirigida por Agustín Escardino, y comenzó su carrera docente como profesor de Química Técnica. Fue aquella universidad valenciana la que puso las bases de una trayectoria científica que acabaría desarrollándose fundamentalmente en Bellaterra. En 1977 se incorporó como catedrático a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la que ya no se desligaría.

Su especialidad fue la ingeniería bioquímica y de bioprocesos. Firmó alrededor de 130 trabajos científicos, dirigió numerosas tesis doctorales y participó en investigaciones sobre fermentaciones, enzimas, biotecnología, cultivos celulares y otros campos que fueron ganando importancia a medida que avanzaba su carrera. En la Autònoma contribuyó a levantar el área de Ingeniería Química y a impulsar los estudios de Biotecnología, pioneros entonces en España.

Un rector incómodo para el poder

En 1994 fue elegido rector de la UAB y permaneció ocho años en el cargo, una etapa que acabó proyectándole mucho más allá del campus. Entre 1996 y 1998 presidió la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), desde donde mantuvo enfrentamientos con el Ministerio de Educación que entonces dirigía Esperanza Aguirre.

Solà tenía una concepción muy marcada de la autonomía universitaria y no acostumbraba a rebajar sus opiniones cuando entendía que estaba en juego. Esa actitud se hizo especialmente visible en enero de 1999, durante una visita de José María Aznar a la Autònoma que terminó con graves enfrentamientos entre la Policía Nacional y estudiantes. Hubo heridos entre manifestantes y agentes y el rector condenó con dureza la actuación policial. «En democracia no se había visto una ocupación casi militar de un campus», declaró entonces, además de considerar la carga «brutal e inadecuada».

También desde Catalunya siguió de cerca los conflictos universitarios valencianos. Se solidarizó, por ejemplo, con el entonces rector de la Universitat d’Alacant, Andrés Pedreño, en sus críticas al procedimiento seguido para crear la Universidad Miguel Hernández de Elx.

De Xàtiva al Govern de Maragall

La política institucional llegó después. En diciembre de 2003, tras el acuerdo del primer tripartito catalán entre PSC, ERC e Iniciativa, Solà fue elegido para dirigir la Conselleria d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Era independiente, pero había sido propuesto por Esquerra Republicana y mantenía una estrecha relación con Josep-Lluís Carod-Rovira. Se convirtió además en el primer valenciano que ocupaba una conselleria de la Generalitat catalana.

Su nombramiento despertó inmediatamente recelos en sectores políticos valencianos por su proximidad al catalanismo. En la entrevista que concedió entonces a Levante-EMV, Solà respondió con contundencia a quienes advertían de una posible «intromisión» de ERC en la Comunitat Valenciana. Consideraba aquella acusación carente de sentido y atribuía buena parte de la polémica a la utilización política de la cuestión lingüística.

Su posición sobre la lengua no admitía demasiados equívocos. Defendía la unidad lingüística del valenciano y el catalán desde criterios académicos, pero reivindicaba al mismo tiempo los nombres históricos de cada territorio. «Yo creo que hay unos nombres tradicionales que son esos: el valenciano, el catalán y mallorquín, y que su utilización no cuestiona en absoluto la unidad de la lengua», explicó a este diario.

Esa mirada enlazaba con otra constante de su vida. Solà fue miembro de Acció Cultural del País Valencià, presidió la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster y formó parte del Institut d’Estudis Catalans desde 1992. Frecuentó durante décadas actos culturales valencianos y defendió especialmente la cooperación entre universidades de los territorios de lengua catalana. En 1998 presidió la Xarxa Vives d’Universitats, institución que años después, en 2021, le concedió su Medalla de Honor por su trayectoria científica, universitaria y cívica.

Su paso por el Govern catalán terminó en abril de 2006, durante una remodelación del ejecutivo de Pasqual Maragall, pero su salida de la primera línea institucional no supuso el abandono de sus posiciones políticas. Con los años se manifestó abiertamente independentista y en 2010 cerró simbólicamente la candidatura de Solidaritat Catalana per la Independència por Barcelona. Pero nunca llegó a convertirse en un político profesional en el sentido clásico. Todavía en una entrevista de 2024 criticaba precisamente la «profesionalización de la política».

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Su mundo siguió siendo, sobre todo, el universitario. Fue doctor honoris causa por la Universidad de Southampton, miembro de organismos científicos internacionales y profesor emérito de la UAB después de su jubilación. Había llegado a Catalunya en 1977 y allí pasó la mayor parte de su vida. Pero Xàtiva siguió apareciendo como una especie de denominación de origen personal.