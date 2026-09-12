Ceuta y las fronteras frágiles

Lo que ocurre en Ceuta es solo una muestra de lo que se da en diferentes partes del mundo. Es la conclusión a la que llegan los expertos consultados sobre la situación que se vive a raíz de la crisis migratoria que se generó el 30 de julio, con el cruce irregular de la frontera entre Marruecos y la ciudad autónoma, por parte de unas 80.000 personas, algunas de las cuales (especialmente los menores) permanecen en suelo ceutí.

La crisis ha desembocado en un terremoto político de primera magnitud. El debate se mueve con frecuencia en unos terrenos limitados a la política autóctona. Sin embargo, “es un fenómeno multidimensional y multifactorial”, asegura Javier de Lucas, catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universitat de València (UV) y fundador del Instituto de Derechos Humanos. Por eso, el académico encuentra similitudes entre lo que ocurre en Ceuta y en otros lugares del mundo. “Hay puntos de contacto con otros elementos de crisis global”.

En este sentido, se refiere a que “hay que encuadrar el episodio en el cambio de definición del orden internacional que se viene produciendo”. Lo que acontece “no se puede entender sin el lugar que ha conquistado Marruecos en la estrategia de Trump, en la que el país norteafricano se ha posicionado apoyando a Israel y traicionando a Palestina, lo que en el mundo árabe supone una gran decepción”.

El episodio de Ceuta hay que encuadrarlo en el cambio de definición del orden internacional que se viene produciendo Javier de Lucas — Catedrático emérito de Filosofía por la UV

De esta manera, De Lucas cree que “Marruecos se ha convertido para Trump en el punto de control del estrecho de Gibraltar”, y ha evidenciado hasta qué punto es capaz de generar una crisis con la ayuda difusora de países como Estados Unidos, que han aprovechado el episodio para poner en evidencia las vulnerabilidades de las fronteras españolas. De hecho, “la crisis de Ceuta debe ser vista también como una arremetida contra la Unión Europea”, el organismo supranacional objeto de las críticas de los gobiernos y partidos reaccionarios que se propagan a nivel mundial y que tienen la Unión Europea (UE) como su principal foco de crítica.

Es por eso que De Lucas da la razón al Gobierno de España “con su idea de europeizar Ceuta” e incluir la ciudad autónoma en la unión aduanera para fortalecer el control fronterizo. Sin embargo, esta idea tiene hoy menos fuerza entre la opinión pública que la que han difundido con éxito los enemigos de la UE, que centran su discurso en la crisis migratoria y lo extrapolan a otras ubicaciones geográficas para reflejar el ejemplo del peligro que podrían correr en caso de no invertir en seguridad entre territorios de diferentes países. “Uno de los efectos buscados era poner en tela de juicio posiblemente eso, la ineficacia del control de las fronteras si no se aplica una política agresiva y restrictiva”.

Manifestación en Elche tras la crisis migratoria de Ceuta, donde se exhibió simbología característica de la extrema derecha. / Áxel Álvarez

Por eso, continúa el profesor, “la oposición exprime al máximo el episodio” e incluso “un hombre comedido como Juan Jesús Vivas”, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, “no se muestra ahora precisamente comedido”. Su conclusión es que este episodio demuestra que “no se puede externalizar el control de las fronteras” debido al peligro de que “un país tercero tenga capacidad para utilizar el chantaje en caso de que le interese”. De Lucas cree que, ante esto, la UE “debería tomar nota”, pero se muestra “pesimista” ante esta posibilidad, ya que “la cuña de desunión de la UE debido a la política migratoria está teniendo mucho éxito”, y pone como ejemplo las elecciones en Sajonia, Alemania, donde la extrema derecha ha sido la primera fuerza con un resultado arrollador. “La batalla en este momento no es de izquierda contra derecha, sino de europeístas contra antieuropeístas, y la pregunta es si estos últimos partidos arrastrarán a la derecha tradicional y a otras formaciones a estas posiciones, cosa que me temo que será así”, lamenta.

Nuevos espacios de disputa

Carlos Gómez Gil, profesor titular de Cooperación al Desarrollo en la Universidad de Alicante (UA), considera que “las fronteras se han convertido en el lugar que refleja las contradicciones políticas y morales que todos los países tienen” y en “espacios refractarios a los derechos humanos e impermeables a cualquier consideración ética contra los que se estrellan personas a las que se les llama inmigrantes, pobres y desdichados que frecuentemente son utilizados por sus países como moneda de presión”. Según el sociólogo, “el problema es que, con el avance de este desorden mundial, las fronteras se convierten en un campo de batalla más entre países donde tratar de hacer valer los intereses del más fuerte o del que carece de principios en el respeto al derecho internacional básico”.

Las fronteras se convierten en un campo de batalla más entre países donde tratar de hacer valer los intereses del más fuerte Carlos Gómez Gil — Doctor en Sociología en la UA

Por estas razones, lo sucedido en Ceuta, dice Gómez Gil, “tiene y tendrá una enorme profundidad a nivel internacional y en España”, ya que “ha alimentado más división y desunión sobre Europa, como busca Estados Unidos, llegando a cuestionar un principio tan fundamental como es el espacio Schengen, clave para la libre circulación de personas en la UE”. Por otra parte, el episodio “vuelve a poner el foco sobre la capacidad de países como Marruecos para tensionar a países occidentales con su política migratoria mediante la externalización de sus fronteras, otorgándole una capacidad política y económica impresionante”.

Y todo esto, constata también el sociólogo, “da alas al discurso de la extrema derecha, que hace de su rechazo a los inmigrantes una bandera, permitiendo que sustituya el odio a los independentistas catalanes y la defensa de la unidad de España, que tantos réditos le ha dado, por el odio a los invasores”. El académico cree que el Gobierno español actual se halla ante “su mayor desafío político”, y pronostica que esta crisis “le va a pasar factura”.

Patriotismo exacerbado

Todo este relato que coge fuerza a nivel mundial coincide con el regreso de los nacionalismos de Estado más antiguos, ahora más presentes que hace pocos años, cuando la globalización podía hacer pensar que eran cosa del pasado. Y se vuelven a desarrollar en un momento en el que los “intereses de Estado” se pregonan ante crisis geopolíticas como la vivida en el estrecho de Ormuz, como la desatada en Groenlandia a raíz de la voluntad mostrada por el presidente Donald Trump de anexionarse la isla ártica, como el conflicto multilateral que se desarrolla en suelo ucraniano (y sobre el que algunos gobiernos y partidos han evitado su apoyo a Ucrania pese a la invasión aduciendo, precisamente, “intereses de Estado”) o como la que se experimenta desde hace tres años a raíz del ataque de Hamas a Israel, que desencadenó una serie de actuaciones militares por parte de este último país que ha dividido a la opinión pública internacional sobre el conflicto.

Reparto de alimentos por parte de Cruz Roja a migrantes en Ceuta tras el cruce de la frontera. / Marcos Moreno

Los problemas territoriales, por tanto, no se limitan al territorio español, sino que se dan a lo largo del mundo y generan controversia más allá de donde ocurren. Rosa Roig, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la UV, entiende que “lo de Ceuta es solo una extensión de lo que ocurre en todo el mundo”. El norte del continente africano, como otros lugares, “es muy importante a nivel geoestratégico” y las crisis que surgen “se traducen en la opinión pública en un momento en el que la ciudadanía está decepcionada con la democracia y la extrema derecha saca rédito, no solo en España, capitalizando el voto de protesta”.

El ejemplo de Ceuta se ve a nivel histórico con el interés de las grandes potencias por dominar los enclaves marítimos mejor posicionados Rosa Roig — Profesora de Economía Aplicada en la UV

Para la académica, “el ejemplo de Ceuta se ve a nivel histórico con el interés de las grandes potencias por dominar, a través de gobiernos propios o sometidos, los enclaves marítimos mejor posicionados”, como cuando los británicos dominaron Menorca o como la soberanía británica que desde hace tres siglos prevalece en Gibraltar. “España no tiene los recursos energéticos que puede tener Groenlandia, pero si la capacidad para controlar las rutas de navegación marítima”, hecho que hace la posición de Ceuta y el control de la ciudad como “un lugar especialmente sensible” a los intereses de otros países que, aunque no piensen en invasiones, si piensen en fórmulas para controlar más el espacio.

Falta de contexto

A todo ello, “si se le suma la desinformación de la extrema derecha y los elevados índices de pobreza en Marruecos, que propician las migraciones, el cóctel es explosivo”. Roig pone también el foco en “el deterioro de la convivencia”, teniendo en cuenta que “buena parte de las relaciones económicas de la Comunitat Valenciana, especialmente de Alicante, son muy fuertes en el norte de África, y no solo por la mano de obra que procede de estos países, sino también por parte de los inversores”. Ante este contexto, cree que “convivir con tal clima de animadversión es muy difícil a medio y a largo plazo”.

En España hay poca cultura geoestratégica, y eso hace que lo de Ceuta se interprete solo en términos humanitarios o de invasión Manuel Alcaraz — Profesor de Derecho en la UA

Otro especialista, Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional en la UA, también interpreta lo ocurrido en Ceuta como “parte de un proceso mucho más amplio”. Uno de los problemas, según su perspectiva, es que “en España hay poca cultura geoestratégica”. Esto lleva, piensa, a que el episodio de la ciudad autónoma “se interprete solo en términos humanitarios o en términos de invasión, y no desde otras ópticas que no excluyen las anteriores”. Alcaraz recuerda que “España no tuvo más guerras internacionales en el siglo XX que las de África”, hecho que debería “hacer entender mejor estas situaciones”. Pero “no hay pedagogía suficiente y los que buscan una solución rápida no entienden que lo más rápido es declararle la guerra a Marruecos y extender la frontera mil kilómetros al sur, algo que evidentemente es imposible y que además conllevaría aún más problemas migratorios”.

Las interpretaciones descontextualizadas que condicionan el debate tienen como resultado, considera, “la búsqueda de culpables, que genera tensiones y una incertidumbre ante una presunta falta de seguridad que lleva a una especie de nostalgia por el nacionalismo muy difícil de romper, más aún ante un problema que no se verá solucionado a corto plazo”.

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Toda esta situación continuará generando “debates que se solaparán y una tensión constante con la crispación de la opinión pública”, indica Alcaraz, que interpreta que otro problema es “la ceguera de Europa de no haber elaborado unas prácticas que no dependan de un lenguaje colonial”. A todo eso se le sumaría Donald Trump, que “cree que África y Asia funcionan como si fueran países latinoamericanos en los que se pueden instalar dictaduras a su antojo con soluciones fáciles e inmediatas que no existen”. El caldo de cultivo que se cuece con este escaparate conlleva, según los expertos consultados, las consecuencias más imprevisibles. En el término negativo de la palabra.